El Ayuntamiento de Jaén anima a empresas emergentes y emprendedores del ámbito digital a sumarse al programa Misión

El Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (Imefe) de Jaén ha animado a empresas emergentes y emprendedores con un proyecto innovador en desarrollo tecnológico, inteligencia artificial, creación de contenido digital, videojuegos o realidad aumentada a sumarse al programa Misión, instalado en el edificio del antiguo Banco de España.

El concejal de Empleo e Imefe, Luis García Millán, ha recordado que el plazo de inscripción para participar expira el próximo 8 de septiembre. "Esta iniciativa busca impulsar ideas innovadoras en cualquier fase de madurez, sin necesidad de que estén constituidas jurídicamente", ha afirmado este viernes en una nota.

Al respecto, el edil ha señalado que desde el Consistorio se trabaja "para consolidar esta opción tecnológica en Jaén para que siga permitiendo crear empleo, atraer empresas a la ciudad y fijar población altamente cualificada".

"Queremos que este programa tenga un carácter abierto del emprendimiento digital, más allá del sector 'gaming', valorando la tecnología en general. De los diez proyectos actuales en Misión, solo cuatro son videojuegos y el resto pertenecen a otros sectores digitales estratégicos", ha explicado.

García Millán ha indicado que los proyectos seleccionados recibirán un diagnóstico inicial y contarán con un tutor especializado que les acompañará durante todo el proceso. El programa ofrece talleres prácticos, clases magistrales 'on line', eventos de 'networking' y mentorías individuales adaptadas a las necesidades de cada iniciativa.

Además, los participantes tendrán acceso a expertos de la industria, espacios de 'coworking' con equipamiento tecnológico específico y centros de testeo para validar soluciones en un entorno real.

Esta iniciativa está liderada por la Agencia Digital de Andalucía en el marco del programa Retech (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica), impulsado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y financiado con fondos europeos Next Generation.