El Ayuntamiento de Jaén avanza en la elaboración del II Plan Local de Salud con su apertura a la participación vecinal

Reunión con colectivos vecinales sobre el II Plan Local de Salud. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén avanza en la elaboración del II Plan Local de Salud con la incorporación de las propuestas de los colectivos vecinales. Se trata de una nueva fase del proceso participativo que permitirá enriquecer el documento estratégico que marcará las políticas municipales de promoción de la salud y prevención durante los próximos años.

Las concejalas de Sanidad y Consumo, Isabel Cano-Caballero, y de Atención y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, se han reunido este miércoles con representantes de las asociaciones de vecinos de la ciudad y con el presidente de la Federación OCO Jaén, Francisco Zuheros.

El encuentro ha servido para presentar los avances realizados hasta el momento y recoger nuevas aportaciones que permitan adaptar el plan a las necesidades reales de la ciudadanía, según ha informado el Ayuntamiento.

La edil de Sanidad y Consumo ha explicado que esta nueva etapa del proceso tiene como objetivo incorporar la visión de quienes mejor conocen la realidad de cada barrio. "Una ciudad no se construye solo desde los hospitales o desde las consultas médica, sino que también se construye desde los barrios, desde su gente y desde los recursos que el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía para favorecer hábitos de vida saludables", ha afirmado.

Por ello, las aportaciones realizadas durante este proceso participativo "serán analizadas para incorporarlas al II Plan Local de Salud y diseñar actuaciones que respondan a las demandas de la población".

Cano-Caballero ha señalado, además, que se trata de un documento "vivo, elaborado desde el consenso, la unidad y la participación ciudadana", punto en el que ha defendido que solo así se podrán "diseñar estrategias útiles y adaptadas a la realidad" de la capital jiennense.

Por su parte, la concejala de Atención y Participación Ciudadana ha subrayado la importancia de seguir fortaleciendo los cauces de participación para que la ciudadanía pueda trasladar sus propuestas. "Son los vecinos y vecinas de la ciudad lo que mejor pueden explicar las necesidades de cada barrio", ha asegurado.

En este sentido, ha anunciado que las propuestas recogidas durante esta fase permanecerán abiertas a nuevas aportaciones antes de ser remitidas al área de Sanidad y Consumo para su estudio e incorporación al documento definitivo.

Finalmente, el presidente de la Federación OCO Jaén ha agradecido al Ayuntamiento que haya contado con el movimiento vecinal para participar en la elaboración del II Plan Local de Salud. Al respecto, ha resaltado que es "muy importante la voz de los vecinos", ya que son quienes mejor conocen las necesidades de cada zona de la ciudad.

PROPUESTAS

Entre las iniciativas trasladadas por la federación, destacan la creación de itinerarios saludables y seguros para caminar, dotados de fuentes de agua potable; el impulso de caminos escolares seguros o la organización de actividades deportivas para todas las edades en colegios, parques y centros municipales.

También ha planteado la instalación de desfibriladores en los barrios para facilitar una respuesta rápida ante emergencias y la puesta en marcha de cursos gratuitos de formación en primeros auxilios y actuación ante situaciones de emergencia sanitaria.

Todas las propuestas se incorporarán al proceso de análisis que está desarrollando el Consistorio junto al resto de aportaciones recogidas durante la fase participativa. El objetivo es configurar un documento que "responda a las necesidades reales de la ciudad y contribuya a mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía".

El Ayuntamiento de Jaén inició el pasado mes de marzo la elaboración del II Plan Local de Salud con la constitución de la mesa de trabajo y del Grupo Motor, integrados por distintas áreas municipales, profesionales sanitarios y agentes sociales.

Con este encuentro, da un paso más en ese proceso, "reforzando la participación ciudadana como uno de los pilares fundamentales para construir una estrategia de salud compartida y adaptada a la realidad de los barrios".