El Ayuntamiento de Jaén celebra la Gala del Comercio y anuncia una segunda fase del proyecto 'Quién es Quién en Jaén'

La Gala del Comercio en Jaén, en su primera edición. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través de la Concejalía de Comercio, Mercados y Promoción Económica, ha celebrado esta tarde la primera Gala del Comercio, un evento para reconocer públicamente la labor de los profesionales, empresas y negocios de proximidad que sostienen el tejido económico de la capital. Asimismo, la gala ha estado enmarcada en el proyecto municipal 'Quién es Quién en Jaén', orientada a reforzar el comercio local como motor económico de la ciudad.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la gala ha reunido a alrededor de 200 personas, entre ellas comerciantes de los mercados municipales de abastos, representantes de negocios de cercanía --incluidos los integrados en las asociaciones del Gran Eje, Müy Jaén, Comercio Jaén o el Centro Comercial Abierto Las Palmeras--, así como miembros de las Asociaciones de empresarias JAEM y AMET y profesionales del sector servicios como peluquerías, inmobiliarias, aseguradoras y otras actividades esenciales en el día a día de la economía local.

Por su parte, la concejala de Comercio, Mercados y Promoción Económica, Isabel Cano-Caballero, ha destacado que esta gala "tiene como objetivo poner rostro y reconocer la trayectoria de quienes, con su esfuerzo diario, sostienen el comercio de proximidad y generan empleo y riqueza en la ciudad" y ha subrayado que el encuentro "pretende visibilizar el compromiso, la dedicación y la profesionalidad de los empresarios y empresarias locales, que representan un pilar fundamental para la economía jiennense y son ejemplo de la atención cercana y de calidad que caracteriza al comercio de Jaén".

Asimismo, Cano-Caballero ha precisado que el comercio local "no solo genera puestos de trabajo, sino que aporta vida a nuestros barrios, crea identidad y favorece una relación directa y humana con los clientes", valores que la Administración local "se compromete a seguir impulsando, potenciando y reconociendo".

Durante su intervención, la concejala ha anunciado la evolución del proyecto 'Quién es Quién en Jaén' hacia una segunda fase más ambiciosa, que comienza tras la celebración de esta gala. Si la primera etapa se centró en la creación de un directorio vivo de empresas y profesionales, esta nueva fase, según ha concretado, "profundizará en la puesta en valor de las actividades, productos y servicios de los comercios de cercanía, ampliando su visibilidad y reforzando su papel como pieza esencial de nuestra economía".

La edil ha añadido que "esta segunda fase no solo dará continuidad al trabajo realizado, sino que irá más allá, incorporando nuevas herramientas, acciones promocionales y estrategias de dinamización que permitirán seguir fortaleciendo el comercio local y posicionándolo como uno de los motores económicos de Jaén" y que tienen un "claro compromiso" por "acompañar a quienes sostienen día a día el pulso económico de la ciudad y ofrecerles más oportunidades para crecer y consolidarse".

Bajo este contexto, la gala ha incluido un homenaje a los comerciantes de los mercados municipales de abastos y a las asociaciones de comercio de la ciudad --Müy Jaén, CCA Las Palmeras, Comercio Jaén y la Asociación de Comerciantes del Gran Eje--, cuyos representantes han intervenido en nombre del sector. Como cierre del acto, se ha ofrecido un cóctel a los asistentes como espacio de convivencia y encuentro, "favoreciendo la interacción entre profesionales y entidades que conforman la red comercial jiennense".