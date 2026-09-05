Ayuntamiento de Jaén clausura con un balance positivo las Escuelas Deportivas Municipales con más de un millar de plazas

Imagen de archivo de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, Beatriz López - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha valorado las Escuelas de Verano impulsadas a través del Patronato Municipal de Deportes, una programación que concluye para dar paso al curso escolar y que durante los meses estivales ha ofrecido a las familias de la ciudad alternativas para "facilitar la conciliación y, al mismo tiempo, garantizar a los menores espacios de convivencia, aprendizaje y ocio saludable a través del deporte y de la convivencia". Un total de 1.080 plazas han estado a disposición de los menores de Jaén y sus familias en las instalaciones deportivas municipales de La Salobreja y Fuentezuelas.

En una nota de prensa remitida por el Consistorio, la concejala de Deportes, Beatriz López, ha destacado la respuesta obtenida por las familias y el "gran trabajo de los monitores y personal del Patronato que ha tenido a su cuidado a los niños de Jaén". "Hemos facilitado un año más un recurso que las familias necesitan y valoran, especialmente durante los meses de verano, cuando la conciliación se convierte en un reto añadido", ha explicado.

Las escuelas han contado una programación desarrollada desde finales de junio y hasta el 4 de septiembre. La propuesta ha combinado práctica deportiva y formación con actividades en inglés, juegos inclusivos y tradicionales, expresión corporal, música, teatro, juegos acuáticos y talleres relacionados con valores como la solidaridad, la seguridad vial, el medio ambiente o la inclusión social.

"No ha faltado el tiempo de fiesta con varias actividades al principio y al final del curso, un factor añadido al que se suman también actividades complementarias con la bicicleta como protagonista a través de la colaboración con el equipo técnico de La Vuelta Ciclista a España que este sábado, 5 de septiembre, ha pasado por Jaén", ha añadido el Ayuntamiento.

Asimismo, López ha resaltado la respuesta a las Escuelas Deportivas Municipales y el carácter educativo de "una programación que va más allá de la práctica deportiva" y ha explicado que "desde el Patronato de Deportes ofrecemos durante el verano a las familias un recurso que combina actividad física, aprendizaje y diversión, y que permite a los niños disfrutar de su tiempo libre mientras sus padres y madres pueden organizar mejor sus obligaciones laborales".

La responsable municipal de Deportes ha puesto el acento en la importancia de estos programas, "que trasciende su dimensión estrictamente lúdica; las Escuelas de Verano se han consolidado como recursos municipales de apoyo a las familias durante el periodo estival, al tiempo que proporcionan a los menores oportunidades para relacionarse, adquirir hábitos saludables, desarrollar habilidades y disfrutar de actividades adaptadas a sus edades".