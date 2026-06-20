El Ayuntamiento de Jaén da el pistoletazo de salida a la temporada de piscinas con una fiesta acuática infantil

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, Beatriz López - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Jaén, Beatriz López, ha destacado este sábado la normalidad y buena acogida de la apertura de las tres piscinas municipales (Tomillo, Salobreja y Fuentezuelas) que en el primer fin de semana de campaña han coincidido además en fecha con una subida importante de las temperaturas.

López ha visitado la piscina de Fuentezuelas donde el Patronato de Deportes, que ha trabajado intensamente estos últimos meses para poner a punto la infraestructura para recibir a las y los visitantes que buscan refrescarse y divertirse en una jornada de fin de semana de calor, ha montado una fiesta acuática de bienvenida, según se recoge en una nota.

"Queríamos hacer algo más, dar un motivo especial a las y los jiennenses para que además de venir a refrescarse con un baño tuvieran un día festivo y lo cierto es que ha tenido una gran acogida y ha sido un éxito esta fiesta infantil que desde las 11.00 a las 14.00 horas ha hecho que nuestros niños y niñas usuarias de las piscinas se hayan divertido con hinchables y juegos acuáticos", ha señalado.

La fiesta acuática ha contado con deslizadores, dos hinchables acuáticos, una pista americana acuática y unas barcas a pedales. También ha habido tiempo para una fiesta de la espuma y los más pequeños se han divertido con mascotas hinchables decorativas.

López ha invitado a los jiennenses a contar con las piscinas municipales como grandes aliados de este verano 2026. "Hay una gran plantilla de técnicos y socorristas comprometidos y muy profesionales para que esta sea una gran temporada de verano", ha apuntado.