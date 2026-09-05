El Ayuntamiento de Jaén destaca el paso de La Vuelta ciclista como una "oportunidad única de promoción"

Corte de cinta de la XIV etapa de La Vuelta en Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha destacado la "oportunidad única de promoción deportiva, patrimonial y turística para Jaén que supone la salida de la 14 etapa de La Vuelta ciclista a España desde la capital, protagonista hoy en una prueba de prestigio internacional".

En una nota de prensa, el Consistorio ha afirmado que la segunda Teniente de alcalde y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, y la concejala de Deportes, Beatriz López, han participado en la salida de esta etapa de la prueba ciclista desde el Bulevar y que ha recorrido los "rincones más espectaculares de la capital" como la Catedral, con el castillo de Santa Catalina de fondo, entre otros.

Para el Ayuntamiento de Jaén ésta ha sido "una importante oportunidad para situarla en el escaparate turístico de alcance internacional, gracias a una de las competiciones más prestigiosas del ciclismo mundial con 23 equipos de todo el mundo", ha compartido Colomo.

Al hilo, ha afirmado que van a "difundir la imagen de Jaén a todo el mundo, porque al mismo tiempo que disfrutamos del mejor ciclismo damos una oportunidad de mostrar quienes somos, una ciudad con un patrimonio excepcional, como nuestro Castillo de Santa Catalina y nuestra Catedral, que se verán en un recorrido hasta llegar al enclave mítico de La Pandera, pasando por ese paisaje que nos identifica, nuestro mar de olivos".

Además, para Colomo, es importante que la Vuelta, "que aúna deporte, patrimonio y naturaleza, nos muestre también como una provincia donde el turismo tiene una importante presencia".

Por su parte, López ha mostrado su satisfacción porque Jaén "haya estado a la altura de este evento". "Una decimocuarta etapa que es fruto de una coordinación en la gestión política y la logística conjunta entre administraciones con la Diputación como principal aliada", ha desarrollado.

Al hilo, ha explicado que "todo ha sido posible también con el apoyo del Ayuntamiento y muchas áreas que han facilitado que la importante logística que La Vuelta trae despliegue un espectáculo deportivo y de exposición al mundo de nuestra capital" que, según la concejala, la convierte en "un escaparate deportivo y turístico en una jornada con la gente en la calle, disfrutando de una prueba histórica a la que todos en alguna forma estamos sentimentalmente unidos".