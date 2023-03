Ayuntamiento de Jaén destaca el trabajo para poner en valor el castillo que "PP mantenía cerrado hasta en su día grande"

JAÉN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, ha destacado el trabajo "silencioso y muy arduo" que el gobierno local ha realizado para poner en valor el Castillo de Santa Catalina, que "ha pulverizado el número de visitantes frente a la etapa del PP, que lo mantenía cerrado hasta en su día grande".

"No recuerda el PP lo abandonada y destrozada que estaba la fortaleza, a la que no se podía llegar en transporte público, cerrada el día de la Patrona o en momentos de mayor afluencia de personas a la ciudad", detalla en un comunicado. "Hemos hecho un gran trabajo muy silencioso de reposición y puesta en valor del castillo que ha conseguido en el último año más de 40.000 visitantes que han pagado religiosamente su entrada; lo hemos convertido en el más visitado de la provincia y vamos a seguir trabajando para que con apoyo podamos seguir dándole la vida cultural y lúdica que merece", sostiene.

El edil detalla que tras el paso del PP por el Ayuntamiento "había equipamiento obsoleto y estropeado que hemos arreglado con gran esfuerzo en aquellos en los que era posible. Resulta muy ridículo que apunten en comunicados de corto recorrido a un estado de las cosas que proviene de su dejación con el monumento durante varios mandatos o a una avería que duró 24 horas de la tiquetera de entradas. Curiosamente no cuentan que hasta que no llegamos al Ayuntamiento de Jaén los visitantes no podían comprar on line los tiques, tenían que subir expresamente al Castillo para hacerlo en efectivo siempre y que tuvieran la suerte de encontrarlo abierto una vez llegasen en taxi o en coche propio, pues no había transporte público tampoco", detalla.

"Hemos sustituido por planos las fotocopias en papel en blanco y negro que antes entregaba el PP a los visitantes y cambiado los paneles ilegibles por el paso del tiempo, quemados por el sol y con errores históricos, con una situación del personal absurda que intentamos maximizar y mejorar".

El edil apunta a que ya se ultima la puesta en marcha de un servicio de audioguías para el Castillo, el primero que tendrá en su historia. Higueras lamenta que el PP quiera utilizar un símbolo de Jaén "para ensuciarlo y hacer política de corto recorrido coincidiendo con el mejor año en visitantes y para el turismo de la ciudad".

"Todo esto es gracias al trabajo de promoción del Ayuntamiento y del esfuerzo de los trabajadores; "siguen instalados en el cuanto peor para Jaén mejor para el PP y a esta dinámica de desprestigio se han sumado algunos de sus miembros incluso desde lo institucional, intentando manchar la imagen de Jaén y su eslogan turístico con fotos de mal gusto".

El edil señala que desde el Ayuntamiento se ha trabajado y se trabaja para seguir dando un impulso al Castillo de Santa Catalina, con medios propios y el apoyo de iniciativas que sumen en su puesta en valor; "Ha sido escenario de conciertos singulares muy cuidados en su estética y adaptados al entorno, de actividades infantiles y juveniles como escapes room y hemos colaborado de forma especial para que el Día de Santa Catalina con su cofradía la fortaleza tuviera el papel que siempre tuvo que tener".

Asimismo, el concejal explica que en la nueva Oficina de Turismo junto al Ayuntamiento "que suple las viejas, anticuadas y poco estéticas instalaciones que el PP tenía en un local de alquiler" el Castillo cuenta con un protagonismo especial no solo en el discurso turístico de la oficina sino también en su cubo inmersivo, un espacio en el que el visitante se sumerge y pude tener una experiencia previa a la visita a la fortaleza".