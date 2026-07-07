El Ayuntamiento de Jaén expone los documentos históricos del origen de las termas de Jabalcuz

Plano de las termas de Jabalcuz - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Patronato municipal de Cultura vuelve a acercar a jiennenses y turistas la historia de Jaén con una nueva exposición de 'El Archivo te cuenta' situada en el hall del Ayuntamiento de Jaén, dedicada este mes de julio a las termas de Jabalcuz con motivo de su centenario.

La vitrina expuesta recoge una pequeña selección de documentos históricos originales relacionados con la historia de este paraje natural.

La muestra comienza con el libro de actas de 1594, en su sesión del 13 de julio que aparece el nombramiento de una Comisión formada por el Corregidor Gonzalo de Ulloa Carvajal, los Caballeros Veinticuatro Antonio de Leiva y Francisco Palomino de Ulloa, el médico Alonso Freilas y el maestro de aguas Francisco de Olmedo, para que dictaminen sobre la conveniencia de construir en este lugar un baño.

Esta son las primeras noticias que se recogen y salvaguardan en el Archivo Histórico Municipal y que datan de finales del siglo XVI. El segundo documento expuesto es un bando de fecha 18 de junio de 1838 de los alcaldes constitucionales José Ignacio Coello, Vicente Nieto y Antonio Fernández sobre el buen comportamiento y uso de los baños de Jabalcuz.

Entre sus disposiciones se recogen "que ninguna persona podrá echarse de golpe a el agua ni nadar; tampoco se permitirá echar por el aqüeducto reptiles ni insectos; no se permitirá que en el baño de las mugeres se bañen niños que pasen de cuatro años, que el bañero vaciará los baños dos veces al día o las multas y penas impuestas a las personas embriagadas".

Por último, se puede contemplar un plano fechado el 24 de mayo de 1864 del arquitecto Vicente Serrano y Salaverri del proyecto de construcción de seis baños para particulares agregados a los de Jabalcuz y dependencias para su servicio, cuyo presupuesto ascendía a 20.143,78 reales.

La exposición se podrá visitar en este hall del Ayuntamiento hasta el viernes 31 de julio, de lunes a viernes, en horario de 8,00 hasta las 21,00 horas.