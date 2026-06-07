El Ayuntamiento de Jaén fija septiembre como la fecha para adjudicar la concesión que reactive el Hotel Rey Fernando

El alcalde de Jaén, Julio Millán, en la estación de autobuses. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha mostrado confianza en que septiembre sea la fecha para poder adjudicar la concesión demanial que permita que a finales de 2026 puedan comenzar las obras que reactiven el Hotel Rey Fernando, dos décadas después de su cierre.

Así lo ha explicado el alcalde de Jaén, Julio Millán, que ha visitado este espacio y el de la estación de autobuses junto a la Segunda Teniente de alcalde y edil de Urbanismo, África Colomo, el concejal de Patrimonio, José María Cano, y el de Proyectos Europeos y Comunicación, José Manuel Higueras, según ha detallado el Consistorio jiennense en una nota.

Este expediente de concesión demanial se activa en 2025 tras tomar conocimiento el Ayuntamiento de Jaén del interés mostrado en 2022 por un grupo empresarial de Jaén de volver a abrir este hotel, interés que se ha retomado en esta nueva etapa de Gobierno tras el bloqueo del anterior a esta propuesta.

Por su parte, Millán ha señalado que el Ayuntamiento ha recibido el estudio de viabilidad de un hotel de cuatro estrellas con 70 habitaciones, restaurante y cafetería con espacio para reuniones por parte de empresarios hoteleros jiennenses con una inversión que alcanza los siete millones de euros.

Este se complementaría con otra oferta empresarial para la explotación de un aparcamiento subterráneo bajo la platea de la estación con 400 plazas para el que también se ha registrado una petición en el Ayuntamiento. "Queremos que este hotel pase de espacio abandonado a espacio con vida y creador de empleo", ha dicho.

"Ya estamos en la última fase del proceso para poner este espacio en valor, que genere actividad económica y dinamice el entorno, dando además tranquilidad a los vecinos y vecinas de la Plaza de la Libertad con esta nueva vida", ha sostenido. Al hilo, el primer edil ha estimado que de adjudicarse la concesión en septiembre, las obras podrían comenzar a finales de 2026 o comienzos de 2027 como muy tarde y conlleva el traslado provisional de la estación de autobuses.

En esta línea, el edil de Patrimonio, José María Cano, ha precisado que se está cerrando el expediente de la concesión mediante canon para reactivar el hotel, un trabajo que avanza con una gran rapidez y para el que ha servido de mucho el estudio de viabilidad presentado por el grupo empresarial interesado en el hotel. "Es una muy buena noticia para Jaén", ha sentenciado.

Por su parte, la concejala de Urbanismo, África Colomo, ha señalado que la Gerencia de esta área trabaja "incansablemente" con Patrimonio y otras administraciones como la Junta de Andalucía para que esta concesión por la que muestra interés un grupo empresarial "haga realidad de nuevo el hotel Rey Fernando dos décadas después. Es un edificio con mucha esencia y estamos ante una gran oportunidad".

En suma, la documentación presentada en el Consistorio trabaja una inversión de casi siete millones de euros para intervenir de forma respetuosa sobre un espacio de 2.240 metros cuadrados de arquitectura racionalista andaluza que data de los años 40 del siglo pasado que cerró en 2006 y que está ante una nueva oportunidad como hotel de cuatro estrellas para 130 plazas repartidas en 70 habitaciones.