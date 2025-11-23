El Ayuntamiento de Jaén finaliza las obras en accesibilidad del CEIP Agustín Serrano de Haro

El concejal de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Jaén, Javier Padorno, y la concejala de Educación, Eva Funes, en la visita al CEIP Agustín Serrano de Haro. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Mantenimiento Urbano del Ayuntamiento de Jaén, Javier Padorno, y la concejala de Educación, Eva Funes, acompañados por personal técnico del Ayuntamiento y de la empresa adjudicataria del contrato municipal de conservación de los colegios públicos de la ciudad, han visitado el colegio de Educación Infantil y Primaria Agustín Serrano de Haro, situado en el barrio de las Fuentezuelas, a causa de la finalización de las obras en accesibilidad en el citado centro.

Según ha emitido el Consistorio local en una nota, Padorno ha precisado que "las obras ejecutadas han consistido en la construcción de rampas que facilitan el acceso al gimnasio y al aulario, mejorando significativamente la accesibilidad del centro" y que "se ha reparado el camino de acceso al gimnasio, que presentaba deficiencias que provocaban la formación de charcos, obligando al alumnado a caminar sobre el agua", y también se han llevado a cabo "trabajos de pintura y reparaciones diversas en diferentes zonas del colegio".

Así, el responsable municipal de Mantenimiento Urbano ha concretado que "estas intervenciones se suman a las actuaciones de emergencia realizadas en febrero, cuando el Ayuntamiento acometió a través de un contrato de emergencia la reparación integral de las cubiertas del gimnasio y del edificio principal, así como la pintura de las aulas afectadas por humedades y de la fachada", y ha valorado que "este es uno de los centros educativos en los que el Ayuntamiento ha realizado un mayor número de intervenciones durante el presente curso escolar".

Asimismo, Padorno ha incidido en que desde la Concejalía de Mantenimiento Urbano y desde la Concejalía de Educación están "pendientes de todos los centros educativos de la ciudad para que estén en el mejor estado" y para que la comunidad docente pueda ejercer su labor y "los niños puedan estudiar sin tener que preocuparse por charcos, baldosas rotas, humedades ni ninguna incomodidad en las instalaciones".

Por su parte, la concejala de Educación, Eva Funes, ha manifestado su satisfacción por el resultado de las obras y ha señalado que comprueban que están "prácticamente finalizadas y que la alegría es compartida con el centro educativo por todas las mejoras que se le están practicando".

Para la edil, tener un centro "accesible y amigable" facilita el desempeño de la labor educativa "al cien por cien", y ha asegurado que esta es "una muestra más" del compromiso municipal con la educación pública "a través de la atención a las necesidades de los centros y de la mejora continua de las infraestructuras educativas de la ciudad".

En contexto, la intervención ha recibido también la valoración positiva de la comunidad educativa. De este modo, el director del CEIP Agustín Serrano de Haro, Federico Vilchez, ha afirmado que "las obras de las rampas del patio han quedado muy bien y estamos muy contentos", y ha asegurado que siguen "trabajando con el Ayuntamiento para mejorar el colegio, que ahora ofrece más seguridad al alumnado y a toda la comunidad educativa gracias a esta obra".