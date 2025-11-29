El Ayuntamiento de Jaén firma un convenio con gestores administrativos en el marco del Festival de Otoño

Imagen de la firma del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería como patrocinador del Festival de Otoño de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio del Ayuntamiento de Jaén, María Espejo, ha firmado un convenio de colaboración con el delegado del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería, Blas Ogáyar, y ha destacado el compromiso de este patrocinador con la ciudad de Jaén y con la promoción y difusión de la cultura.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la concejala ha expresado su agradecimiento a "todos y cada uno de los patrocinadores que han dado vida a esta nueva edición".

Por su parte, Ogáyar ha subrayado que, desde este colegio profesional, están "encantados siempre de colaborar con la cultura y la promoción de eventos en la capital" y, un año más, no podían estar fuera de "este festival ya consolidado" que proyecta una imagen de "seriedad y colaboración", que es "nuestro sentir y nuestra profesión" como gestores administrativos.