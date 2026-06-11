El Ayuntamiento de Jaén impulsa el desarrollo urbanístico de Cerro Moreno con más de 1.500 viviendas

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la Segunda Teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo,en una reunión con Juan Ramón Moral, presidente de 'Puente Ibérico', la asociación de vecinos del Puente Tablas, y Francisco Zuheros. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, junto a la Segunda Teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, han mantenido una reunión con Juan Ramón Moral, presidente de 'Puente Ibérico', la asociación de vecinos del Puente Tablas, y Francisco Zuheros, presidente de OCO, la Federación vecinal, para informarles sobre el proceso de desarrollo urbanístico de la Cerro Moreno, que permitirá más de 1.500 viviendas unifamiliares y plurifamiliares junto a este barrio de Jaén además de una importante bolsa de suelo para zonas verdes.

Millán ha destacado "el interés de la asociación y la absoluta transparencia" a la hora de facilitar a los vecinos la información de que se dispone del proyecto y de la tramitación urbanística que se sigue para el desarrollo del plan. Según ha informado el Consistorio en una nota, Juan Ramón Moral, de Puente Ibérico, la asociación de vecinos, destaca la buena información suministrada que permite a su vez explicar a los vecinos del Puente Tablas qué se va a hacer allí y lo que supone la llegada de 1.500 viviendas de distinto tipo.

Valora el despliegue de 480.000 metros cuadrados de zonas verdes y libres de un total de 851.000 metros cuadrados, "que pueden convertir a Puente Tablas en un pulmón verde como lo es el Castillo de Santa Catalina" y el desarrollo de nuevos servicios comerciales y dotacionales que traerá pareja la iniciativa cuando se desarrolle.

Por su parte, África Colomo ha brindado el trabajo de la Gerencia de Urbanismo para explicarles cómo se va a desarrollar y coordinar con los promotores el proyecto, el detalle de ubicación sobre planos de los distintos espacios y se ha mostrado abierta "a todas aquellas sugerencias que nos puedan plantear que redunden en el buen desarrollo de esta iniciativa que es muy importante para la ciudad por cuanto pone en el mercado una importante bolsa de vivienda".

El Ayuntamiento de Jaén aprobó el pasado mes de mayo en pleno (con los votos a favor del equipo de Gobierno y el PP así como la abstención de Vox) el acuerdo de la Gerencia de Urbanismo del Consistorio que da luz verde a la tramitación urbanística de Cerro Moreno, más de 1.500 viviendas unifamiliares y plurifamiliares en 851.000 metros cuadrados entre Cerro Molina y el Puente Tablas.

En esta sesión se aprobó la tramitación del Plan Parcial de Ordenación de la zona conocida urbanísticamente como SUP-I-2 que se encuentra entre las urbanizaciones de Cerro Molina y Puente Tablas, una importante bolsa de suelo que contempla el desarrollo de unas 1.500 viviendas tanto en régimen libre como de vivienda protegida y de las cuales 110 serán viviendas unifamiliares y 1.403 plurifamiliares de tipología baja, además de 480.000 metros cuadrados de zonas verdes y libres.

El plan se somete en estos momentos a información pública y el equipo de Gobierno municipal ha brindado a todos aquellos interesados la información sobre este particular. Al mismo tiempo, se trabaja en la obtención de los informes preceptivos de otras administraciones así como la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada, en concreto por parte de la Junta de Andalucía.

Colomo ha incidido en que el proyecto tiene en cuenta los condicionantes geotécnicos de la zona, complejos, así como su proximidad con el Bien de Interés Cultural (BIC) del Yacimiento Arqueológico del Cerro de Plaza de Armas.