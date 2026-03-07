Ayuntamiento de Jaén incorpora 31 trabajadores jóvenes en once cuadrillas por barrios de Jaén para mantenimiento urbano

Los trabajadores del Plan Emplea-T. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

SEVILLA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio de Jaén incorpora a 31 trabajadores jóvenes en el marco del programa 'Emplea-T' que se despliegan por los barrios de Jaén para mantenimiento urbano y recuperación de espacios.

Tal y como ha emitido la Administración local, el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha explicado que estos operarios forman parte del plan de empleo, gestionado por la Concejalía de Empleo e Imefe que gestiona Luis García Millán, y adaptado al ámbito municipal por la Concejalía de Mantenimiento Urbano.

Así, cuenta con una inversión de 337.900 euros y permite la contratación durante seis meses de estos jóvenes de entre 18 y 29 años que reciben al mismo tiempo una "importante formación" en profesiones y oficios con gran demanda. Este plan de empleo está impulsado por el Ayuntamiento de Jaén y financiado por fondos europeos, a través de la Junta de Andalucía.

Al hilo, Padorno ha señalado que hay once cuadrillas que están repartidas por la ciudad para realizar labores de albañilería, desbroce, pintura en colegios, bacheo, trabajos de carpintería metálica, carpintería en madera y colocación de baldosas, entre otras faenas.

"Ahora están reponiendo baldosas y acerados y bacheando en calles como Juanito Valderrama, Plaza de Santa María, Martínez Molina y otras", ha detallado el edil de Mantenimiento Urbano, al tiempo que ha considerado que "renemos otro grupo desbrozando en la carretera que lleva a la Cañada de las Hazadillas y otras cuadrillas procediendo a trabajos de pintura y reparaciones en colegios, por citar algunos ejemplos de las intervenciones que están haciendo nada más llegar".

Así, para Padorno, "su aportación nos permite duplicar o triplicar el rendimiento de los trabajadores de la Concejalía y sus operaciones, que están haciendo ahora un gran esfuerzo con la reconstrucción de la ciudad tras el temporal", motivo por el que ha indicado que "contar con estos 31 trabajadores es sin duda un complemento importante al trabajo de servicio público que hacemos por la ciudad".

Según el Consistorio local, esta inversión se suma a los 10,5 millones de euros captados por Imefe durante el presente mandato, destinados tanto a la formación y la inserción laboral como a la mejora de la ciudad en distintos ámbitos.