La Junta de Andalucía amplía su red contra la exclusión financiera con un cajero en Igualeja (Málaga)

La Junta amplía su red contra la exclusión financiera con un cajero en Igualeja (Málaga). - JUNTA ANDALUCÍA

MÁLAGA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía impulsa la puesta en marcha de un nuevo cajero automático en Igualeja (Málaga), que permitirá acercar un servicio cotidiano a más de 700 vecinos de la zona en un municipio sin oficina bancaria.

Así lo han informado desde el Gobierno andaluz, desde donde han asegurado que "sacar efectivo para una compra, pagar un servicio o resolver un imprevisto no debería exigir organizar un desplazamiento largo en bus o vehículo privado".

La actuación se enmarca en el programa de incentivos promovido por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para avanzar en la lucha contra la exclusión financiera, según han señalado en una nota.

La estrategia persigue también "frenar la despoblación rural, facilitando la vida diaria de la ciudadanía, especialmente de las personas mayores, que encuentran más dificultades para utilizar canales digitales o desplazarse a otras localidades para realizar gestiones básicas".

La alcaldesa de Igualeja, Isabel Vázquez, ha subrayado durante el acto que "no es solo un cajero: es tiempo, tranquilidad y autonomía para los vecinos, especialmente para quienes no pueden o no quieren depender de desplazamientos".

Según ha apuntado, hasta la fecha los vecinos se veían obligados a desplazarse hasta Ronda u otros municipios cercanos de la Serranía, con más de media hora de trayecto.

Este nuevo cajero se suma a otras instalaciones realizadas dentro de la misma iniciativa. El primer dispositivo se instaló en noviembre en Villa del Guadalhorce en la localidad malagueña de Alhaurín el Grande y en enero se inauguraron cuatro cajeros en pedanías de Fuente Palmera (Córdoba).

El programa continuará su despliegue con nuevas instalaciones previstas en los próximos meses en otros municipios andaluces que han resultado beneficiarios de esta línea de ayudas. Desde la Consejería de Economía han destacado que el programa "está teniendo una respuesta por encima de lo previsto".

Según han explicado, concebido inicialmente como experiencia piloto, las solicitudes presentadas han superado las estimaciones técnicas, y los proyectos impulsados permitirán acercar el acceso al efectivo a cerca de 14.000 andaluces y andaluzas en entornos rurales que carecen de oficina bancaria.

En esta ocasión, la entidad encargada de operar el servicio es Unicaja, "dentro del modelo de colaboración público-privada que sustenta el programa, con el objetivo de asegurar la puesta en marcha y el funcionamiento ordinario del cajero con garantías de continuidad".

La línea de incentivos, gestionada por Andalucía TRADE, financia el 100% del coste asociado a la adecuación del espacio, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y funcionamiento del servicio, lo que facilita a los ayuntamientos incorporar este recurso sin cargarlo a su presupuesto ordinaria, ha explicado el secretario general de Economía, José Manuel Alba.

A la inauguración de este dispositivo han asistido además el director general de Planificación, Política Económica y Financiera, Álvaro Zarzoso; y el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en Málaga, Antonio Jesús García Acedo, junto a representantes municipales y vecinos.

La Junta ha avanzado que la nueva convocatoria se publicará en los próximos días. Además, varios municipios ya han manifestado su interés en adherirse a esta línea de ayudas, lo que, según la consejería, "vuelve a poner de manifiesto la utilidad del programa y el acierto de una iniciativa orientada a mantener servicios esenciales y reducir desigualdades territoriales".