El Ayuntamiento de Jaén ingresa 7,3 millones tras culminar el trámite de cesión de los terrenos de Ifeja a Diputación

Archivo - El alcalde de Jaén, Julio Millán, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha ingresado 7,3 millones de euros tras culminar el trámite de cesión de los terrenos del Recinto Provincial de Ferias y Congresos (Ifeja) a la Diputación de Jaén. El Consistorio y la Administración provincial han formalizado esta semana el documento administrativo definitivo para dicha cesión.

Mediante este instrumento jurídico, la institución provincial adquiere la plena titularidad de una superficie de 164.780 metros cuadrados a cambio de una contraprestación económica de 7.311.061 euros abonada al Consistorio.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha explicado que, en la práctica, este trámite "permite al Ayuntamiento de la capital contar ya de manera efectiva con el ingreso de 7.311.061 euros". Estos fondos se incorporarán de forma "inmediata" al presupuesto municipal a través de una generación de crédito en el Capítulo VI de inversiones, con el objetivo de ejecutar diversas actuaciones estratégicas en la ciudad a lo largo de los años 2026 y 2027.

Entre los proyectos que se financiarán con cargo a esta inyección económica, el regidor ha detallado la construcción del nuevo pabellón polideportivo Dani Rodríguez en terrenos del recinto ferial, el cerramiento y la mejora de instalaciones municipales, y la culminación de la implantación del sistema centralizado de seguridad y videovigilancia para controlar mediante cámaras la apertura y cierre de parques, instalaciones deportivas y edificios municipales.

Gracias a la disponibilidad inmediata de estos recursos, el Consistorio jiennense prevé licitar y adjudicar durante este año los contratos correspondientes a las distintas obras, suministros y actuaciones previstas, con la previsión de que comiencen a materializarse en los próximos meses.

La operación afecta a la superficie donde actualmente desarrolla su actividad Ferias Jaén S.A. Con la transmisión de la titularidad, la Diputación dispondrá de una gestión integral de las infraestructuras y de las actividades que alberga el complejo.

El acuerdo estipula que el inmueble deberá destinarse obligatoriamente al uso de Recinto Provincial de Ferias y Congresos, manteniendo su naturaleza de bien de dominio y servicio público para la celebración de ferias, congresos y encuentros empresariales de interés provincial.

La contraprestación de 7,3 millones de euros ha sido fijada conforme a la valoración técnica realizada sobre los terrenos urbanizados objeto de la mutación. A este respecto, Millán ha valorado la "eficacia y agilidad" con la que han trabajado ambas instituciones para culminar el convenio y ha señalado que la Diputación y el Gobierno de España están siendo "ejemplo de compromiso" para financiar las necesidades de la ciudad, al tiempo que ha reclamado que "otras administraciones, especialmente la autonómica, siguiera mínimamente este camino".

El primer edil ha enmarcado esta operación dentro de un paquete global de inversiones comprometidas para la capital. En este sentido, ha recordado los más de 14 millones de euros obtenidos a través de los fondos EDIL del Gobierno de España, los más de 86 millones de euros destinados a la recuperación de los daños del tren de borrascas del pasado mes de febrero, y los 8,5 millones de euros de inversiones contempladas en el convenio con Aqualia.

"Son concreciones, son hechos reales que demuestran la apuesta que se está haciendo por Jaén", ha aseverado Millán, quien ha asegurado que este conjunto de recursos está permitiendo contar con "el Gobierno más inversor de la última década y, probablemente, el más inversor de lo que llevamos del siglo XXI" para impulsar proyectos históricos en beneficio de la ciudadanía.