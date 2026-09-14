Ayuntamiento de Jaén inicia obras en vías del centro histórico para renovar la red de saneamiento y mejorar el urbanismo

Visita a las obras en la calle Hospitalico. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha iniciado la transformación de varias calles en el centro histórico para renovar la red de saneamiento, mejorar el urbanismo y dar solución a problemas de filtraciones.

Así lo ha indicado el alcalde, Julio Millán, durante la visita que ha realizado este lunes a las obras en la calle Hospitalico, que permitirán mejorar las redes de abastecimiento y saneamiento y supondrán su transformación completa, con la renovación de servicios y del espacio urbano.

Se trata de la primera de una serie de intervenciones en vías del centro histórico que "vienen a dar respuesta a demandas de los vecinos", que "han reclamado durante las últimas décadas solución a problemas de hundimientos y filtraciones", según ha informado el Consistorio.

"Actuaciones que hoy podemos comenzar gracias a la importante labor de normalización de las relaciones entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del servicio de aguas (Aqualia) que ha llevado a cabo este equipo de gobierno: nueva etapa basada en una gestión conjunta para atender las necesidades de la ciudad, especialmente las relacionadas con la red de saneamiento", ha afirmado el regidor.

En este sentido, ha recordado que hace unas semanas ya se adelantaban "los datos de esa inversión histórica en la ciudad para emprender ocho proyectos por importe de global superará los 8,5 millones de euros".

Entre estas actuaciones, ha resaltado las que se inician en el casco histórico, "especialmente demandadas por los residentes de esta zona" y ha señalado que la intención del Ayuntamiento de ejecutarlas cuanto antes.

En el caso de la calle Hospitalico, Aqualia invertirá 237.000 euros, según ha precisado Millán, que ha estado acompañado en esta vía del barrio de La Magdalena por los concejales de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, y de Patrimonio, José María Cano, además de de técnicos municipales y de la empresa concesionaria.

"Es un buen ejemplo de cómo la mejora de los servicios públicos puede ir acompañada de una transformación del entorno urbano. No se trata únicamente de renovar unas tuberías o unas redes, sino de aprovechar esta intervención para renovar la calle en su conjunto y ofrecer a los vecinos un espacio mejor", ha comentado.

La renovación del saneamiento y del abastecimiento continuará en breve en la calle Puerta de Martos, que contará con una inversión de más de un millón de euros y permitirá actuar sobre las redes hidráulicas y renovar pavimentos, acerados, iluminación, arbolado y mobiliario urbano. Y un tercer hito permitirá renovar la travesía de la Cruz de la Magdalena con un presupuesto de 500.000 euros.

El alcalde ha valorado que, como está ocurriendo en otras zonas de la ciudad como la avenida de Madrid, "una actuación inicialmente vinculada a la mejora de las infraestructuras del servicio de agua, se convierte también en una oportunidad para modernizar de manera integral la calle Hospitalico, actuando sobre los distintos elementos que conforman el espacio público y mejorando las condiciones de uso para vecinos, peatones y usuarios".

"En definitiva, son actuaciones que permiten aprovechar la ejecución de obras en el subsuelo para avanzar también en la puesta a punto y transformación del espacio público, evitando intervenciones parciales y apostando por soluciones integrales", ha concluido el alcalde.