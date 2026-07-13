El Ayuntamiento de Jaén iniciará en los próximos días las obras de dos nuevos aparcamientos

Visita al terreno de la calle Doctor Azpitarte donde se habiitará un nuevo aparcamiento - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén iniciará en los próximos días las obras para habilitar dos nuevos aparcamientos destinados a residentes en los barrios de La Glorieta y Santa Isabel, una actuación que permitirá incorporar 72 nuevas plazas de estacionamiento y dar respuesta a una de las principales demandas vecinales de estas zonas de la ciudad.

El concejal de Contratación y Servicios Técnicos y responsable de Epassa, Francisco Lechuga (PSOE), ha señalado que "los trabajos se desarrollarán en un solar municipal situado en la calle Doctor Azpitarte, donde se crearán 27 plazas, y en el antiguo patio del colegio Muñoz Garnica, que albergará otras 45". Las dos actuaciones han sido licitadas y adjudicadas recientemente por la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios (Epassa).

El concejal ha explicado que, de manera paralela, se abrirá el procedimiento para que los residentes interesados puedan optar a una de las plazas mediante un sorteo ante notario entre todas las solicitudes que se presenten. La información sobre el proceso y documentación requerida para una vez que se abra formalmente el plazo, ya puede consultarse en las oficinas de la Empresa Pública.

El edil ha añadido que la previsión municipal es que ambos espacios puedan estar operativos "en dos o tres meses", de manera que los vecinos de estos barrios "puedan disponer cuanto antes de unos aparcamientos que llevan mucho tiempo reclamando".

Asimismo, ha incidido en que las nuevas instalaciones seguirán el modelo implantado por el Ayuntamiento en otros aparcamientos para residentes, con adjudicación mediante sorteo público y condiciones de uso especialmente favorables, una fórmula que ha permitido ampliar progresivamente la oferta de estacionamiento en distintos puntos de la ciudad.

El responsable de Epassa ha apuntado que "esta actuación se enmarca en la estrategia que el Ayuntamiento viene desarrollando para incrementar la disponibilidad de aparcamientos en aquellos barrios donde existe una mayor presión sobre el estacionamiento".

En los últimos meses ya se han impulsado actuaciones como la habilitación del aparcamiento para residentes junto al colegio Ruiz Jiménez, en La Magdalena, y se siguen promoviendo nuevos proyectos con el objetivo de "avanzar durante este mandato hacia la creación de alrededor de un millar de plazas de aparcamiento distribuidas por diferentes zonas de la capital".