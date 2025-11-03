El Ayuntamiento de Jaén e Inserta Empleo suscriben un acuerdo de formación y empleo para personas con discapacidad

JAÉN 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento y la Fundación ONCE han suscrito un acuerdo que abre nuevas oportunidades de formación y empleo para las personas con discapacidad de la capital jiennense.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, ha sido el encargado de firmar este lunes el convenio de colaboración con Inserta Empleo, entidad perteneciente a la Fundación ONCE. En el acto han estado presentes la vicepresidenta ejecutiva de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y la directora de la ONCE en Jaén, María Luisa Garzón, que han firmado también el acuerdo, que forma parte del programa 'Inserta Municip', impulsado por la Fundación ONCE y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

El convenio permanecerá vigente hasta 2029 y permitirá diseñar acciones conjuntas de formación, orientación e intermediación laboral dirigidas a personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, así como campañas de sensibilización con empresas y agentes sociales para impulsar la contratación inclusiva.

El alcalde ha agradecido a la ONCE "su colaboración y el compromiso que demuestra una vez más con Jaén" y ha destacado que este acuerdo "abre nuevas oportunidades de formación y empleo para las personas con discapacidad de nuestra ciudad". "Día a día encontramos personas que necesitan seguir formándose y acceder a un empleo y este convenio les ofrece una oportunidad real para hacerlo, pero también ofrece a los empresarios la posibilidad de encontrar personas formadas y preparadas, adecuadas a las necesidades del mercado laboral", ha señalado Millán.

El regidor ha recordado que las personas con discapacidad que deseen participar en estos programas pueden acudir al Ayuntamiento de Jaén, al Patronato de Asuntos Sociales, al Imefe, o a la sede de la ONCE --ubicada en la calle Mesa--, donde recibirán información y apoyo para iniciar su itinerario formativo y de inserción.

"Nuestro objetivo es claro, facilitar la inserción laboral del mayor número posible de personas con discapacidad y acompañarlas en el proceso de encontrar un empleo digno y estable", ha asegurado el alcalde.

Por su parte, Virginia Carcedo, ha explicado que el convenio "se firma con ayuntamientos comprometidos como el de Jaén, que para nosotros es estratégico" y busca poner en colaboración las actuaciones del Ayuntamiento con las de la Fundación ONCE, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y por la propia ONCE a través del tres por ciento de su recaudación.

"Ponemos a la persona en el centro para generar itinerarios formativos y de inserción que permitan a las personas con discapacidad mejorar su vida y acceder al empleo, ya sea por cuenta propia o ajena", ha afirmado Carcedo. Además, la responsable de Inserta Empleo ha destacado la importancia del trabajo conjunto con las empresas locales".

"Queremos que las personas con discapacidad que quieran trabajar puedan hacerlo, y que las empresas que buscan talento lo encuentren sin barreras", ha añadido Carcedo, que también ha apuntado que, en los dos últimos años, Inserta Empleo ha logrado en la provincia de Jaén 316 contrataciones, ha atendido a 1.629 personas y ha formado a 377, cifras que reflejan el impacto positivo de estos programas.