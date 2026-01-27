El Ayuntamiento de Jaén intensifica la vigilancia de la vega de los ríos y pide extremar la precaución

Un bombero inspecciona el río Frío a su paso por el Puente de la Sierra. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 27 Ene. (EUROPA PRES) -

El Ayuntamiento de Jaén ha intensificado la vigilancia de la zona de la vega de los ríos, debido a las importantes lluvias que se registran en las últimas horas. Los cauces presentan "un importante caudal, pero se mantienen estables por el momento".

"Pedimos extremar la precaución en estas zonas, puesto que la ciudad se encuentra en alerta amarilla, aunque mandamos un mensaje de tranquilidad a los vecinos y vecinas porque estamos encima de ellos, pendientes de la evolución de estas jornadas que están siendo complicadas", ha afirmado este martes en una nota el alcalde, Julio Millán.

Ha explicado que los efectivos de seguridad municipales, Bomberos y Policía Local, "van a reforzar los recorridos y la vigilancia por la zona de los cauces para comprobar el nivel de los mismos de cara a intervenir en caso de necesidad y dar tranquilidad a las y los residentes". El recorrido se realiza desde Puente de la Sierra a Puente Jontoya, pasando por Puente Nuevo y Puente Tablas.

Millán ha indicado que el Servicio de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (SAIH) ofrece información detallada de los caudales de los ríos (https://www.chguadalquivir.es/saih/JaenMapa.aspx).

"Aunque la situación se mantiene, estable recomendamos no transitar estas zonas a no ser que sea estrictamente necesario y evitar el cruce de vados", ha incidido el alcalde.

Cabe recordar que el citado aviso amarillo por fuertes rachas de viento y lluvia ha llevado al Ayuntamiento a cerrar por precaución este martes las instalaciones deportivas exteriores, parques y el Castillo de Santa Catalina.

Una situación que también se repite en otros puntos como Andújar, donde el Ayuntamiento ha decretado el cierre temporal de los parques municipales hasta el jueves, que podrá ser ampliado en función de la evolución de la situación meteorológica.

Además, ha recomendado extremar la precaución en las zonas con arbolado debido a las rachas de viento fuerte, que podrían superar los 70 kilómeros por hora, según los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"Esta medida preventiva se adopta para garantizar la seguridad de la ciudadanía ante el riesgo de caída de ramas u otros elementos como consecuencia del fuerte viento", ha precisado en una nota el concejal de Medio Ambiente, Emilio Rodríguez, quien ha pedido a la población "evitar zonas arboladas, parques y espacios abiertos mientras se mantenga activo el aviso meteorológico".

En otros lugares de la provincia, el foco está puesto también en los cauces. Es el caso de Villacarrillo, donde el Ayuntamiento ha decretado la fase "de preemergencia", debido al aumento del caudal de los ríos Aguascebas y Guadalquivir.

En Cazorla, se ha cortado el acceso al sendero del río Cerezuelo, "debido al riesgo de desbordamiento en varios puntos del recorrido". Igualmente, el Consistorio solicita a la ciudadanía "extremar la precaución, respetar la señalización y evitar el paso por la zona hasta nuevo aviso".