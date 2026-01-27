Junta subraya que las medidas excepcionales "desde hace años" para el control de jabalíes

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, en el foro de caza en Antequera (Málaga). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha incidido en que la Junta de Andalucía mantiene "desde hace años medidas excepcionales" para el control de poblaciones de jabalíes y cerdos asilvestrado, "intensificadas tras la entrada de la peste porcina africana en Cataluña".

Así lo ha dicho García, que ha inaugurado en la tarde de este martes en Antequera (Málaga) el Ciclo andaluz 'Foros de Caza', que ha prestado una atención especial, entre otras cuestiones, a la gestión de estas especies, una problemática de especial relevancia en la provincia de Málaga.

Así, ha apuntado que se declaró en diciembre de 2025 el área de emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios, "una resolución vigente hasta el 31 de mayo de 2026 que permite actuar tanto en terrenos cinegéticos como no cinegéticos".

García ha reseñado que estas medidas incluyen la eliminación de cupos de captura, la priorización del abatimiento de hembras adultas y subadultas y la prohibición de repoblaciones, así como la posibilidad de actuaciones directas por parte de la Administración en terrenos públicos y, de forma excepcional, en terrenos privados.

Al respecto, ha aseverado que, durante la última temporada completa, se registraron en Andalucía 70.048 extracciones de jabalí, de las que 6.819 correspondieron a la provincia de Málaga.

En esta línea, ha sostenido que esta gestión por parte de los cazadores "es la herramienta fundamental" y se acompaña de un seguimiento de las poblaciones y refuerzo de la vigilancia epidemiológica "y de la necesidad de adopción de medidas de bioseguridad, con el objetivo de proteger el sector porcino, reducir riesgos sanitarios y minimizar daños a la agricultura, la ganadería y la seguridad vial".