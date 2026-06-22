El Ayuntamiento de Jaén libera 19 millones del presupuesto y prevé liquidar este verano toda la deuda comercial

El concejal Francisco Lechuga durante la rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) en el Ayuntamiento de Jaén liberará 19 millones de euros del presupuesto municipal y prevé liquidar la deuda comercial del Consistorio "de manera definitiva este verano para comenzar a pagar de manera regular las facturas de nuestros proveedores en un máximo de 60 días como cualquier administración local".

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa el concejal responsable del Área Económica, Francisco Lechuga (PSOE), que se ha referido para explicar el momento actual, al trabajo de presentación y aprobación el presupuesto municipal tras casi una década sin cuentas.

Precisamente, fue en ese proceso en el que el Ministerio impuso al Ayuntamiento declarar indisponibles determinadas partidas presupuestarias, por el porte total de 19 millones de euros. Tras el trabajo realizado, el gobierno local va a elevar al pleno municipal una propuesta de acuerdo de disponibilidad para "garantizar la prestación de todos los servicios públicos esenciales que tienen la obligación de prestar este Ayuntamiento".

El edil ha detallado que hay varias razones que han permitido adoptar esta medida como el que "haya desaparecido prácticamente el remanente de Tesorería negativo en la liquidación del presupuesto del año pasado" o la explotación de activos que permitirá generar nuevos ingresos cuando se finalice el trabajo de concesión de espacios como el Hotel Rey Fernando, el suelo de la Estación de Autobuses para un aparcamiento subterráneo, el Campo de Golf en la Imora o el Glamping en el solar de Valdeastillas.

A ello le ha sumado los ingresos extraordinarios que supone la homologación ya conseguida de la sentencia de Aqualia que permitirá ingresar 2,8 millones de euros, las reclamaciones de la sentencia de Matinsreg con lo que este Ayuntamiento contará con 3,5 millones adicionales, y las reclamaciones a seguros por los daños del temporal que están calculadas en unos 13 millones de euros aproximadamente.

Junto a esta incorporación de estos 19 millones de euros, Lechuga ha valorado la disponibilidad de casi 47 millones de euros de las entregas a cuenta del Estado, que junto a la liquidación de la PIE de 2024, se podrá llegar a contar en este ejercicio con unos 50 millones de euros del Gobierno de España en "una clara apuesta por la financiación local de los ayuntamientos".

Del resto de medidas recientes del Área Económica, Lechuga ha destacado que el nuevo Plan de Pago a Proveedores que el Ministerio de Hacienda ha autorizado y que va a permitir liquidar esta misma semana facturas por un importe de 15 millones de euros, que "gracias a que disponemos de crédito adicional, vamos a poder pagar el resto de facturas pendientes que no se acojan a este plan de pago y eliminar, por tanto, la deuda comercial de este Ayuntamiento en los próximos meses".