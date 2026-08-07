Ayuntamiento de Jaén licita por 157.000 euros el suministro para ejecutar el proyecto de reforestación urbana del PFEA

Imagen de archivo de trabajos de desbroce a cargo del ^PFEA - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha publicado la licitación del contrato de suministro de vestuario, equipos de protección individual (EPI), materiales, herramientas, árboles, flor de temporada, así como del alquiler de maquinaria, contenedores, camiones y vehículos necesarios para la ejecución del proyecto de reforestación urbana de la ciudad, incluido en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) 2025.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 157.598,66 euros y un plazo de ejecución de diez meses, a contar desde la firma del contrato.

El concejal de Medio Ambiente y Patrimonio, José María Cano, ha destacado que con la publicación de esta licitación, el Ayuntamiento sigue dando "pasos firmes para poner en marcha un proyecto que supondrá una importante transformación verde de nuestra ciudad".

"Queremos una Jaén con más árboles, más zonas ajardinadas y espacios públicos mejor cuidados, porque invertir en naturaleza es invertir en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", ha dicho Cano.

Esta licitación permitirá dotar de todos los medios materiales necesarios para desarrollar un proyecto que persigue incrementar la infraestructura verde de la ciudad, recuperar espacios degradados, mejorar la calidad ambiental de los barrios y contribuir a la generación de empleo entre personas desempleadas del sector agrario, en el marco del PFEA.

Entre las actuaciones previstas destaca la plantación de árboles de distintas especies adaptadas al clima de Jaén como naranjos, plátanos de sombra, cinamomos o perales en flor, seleccionadas por su resistencia a la sequía, su capacidad para generar sombra y su contribución a la captura de dióxido de carbono y la mejora de la calidad del aire.

El proyecto también contempla labores de desbroce y limpieza de solares, cunetas y zonas verdes degradadas para reducir el riesgo de incendios, mejorar la seguridad y recuperar espacios urbanos, además de la plantación de flor de temporada en distintos enclaves emblemáticos de la ciudad como tagetes, geranios, crisantemos, petunias o surfinias para embellecer los rincones de la ciudad.

En este sentido, Cano ha subrayado que la reforestación urbana es "una herramienta imprescindible para adaptar Jaén a los efectos del cambio climático. Cada árbol o cada flor que plantamos contribuye a generar sombra, mejorar la calidad del aire, reducir las temperaturas y hacer de nuestra ciudad un lugar más saludable y sostenible para vivir".

Las actuaciones se desarrollarán en diferentes puntos del municipio, incluyendo calles y zonas verdes de distintos barrios, el Parque Periurbano de Puente Tablas, la Rambla del Deporte, el entorno de Juan Eslava Galán, el Parque de Las Fuentezuelas, La Alameda, el entorno de la Plaza de Toros, el Camarín de Jesús y la zona de la Universidad, entre otros espacios estratégicos.

El proyecto de reforestación urbana contempla un presupuesto global superior al medio millón de euros y constituye una de las principales actuaciones previstas por el Ayuntamiento dentro del PFEA 2025, combinando la mejora ambiental de la ciudad con la creación de empleo para trabajadores del sector agrario.

Por último, el concejal de Medio Ambiente ha destacado la necesidad de construir una Jaén "más verde, más resiliente y mejor preparada para afrontar los desafíos ambientales del futuro".

Con la publicación de este contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el Ayuntamiento continúa avanzando en la tramitación administrativa del proyecto para que las actuaciones puedan comenzar una vez concluya el procedimiento de adjudicación y se formalice el correspondiente contrato.