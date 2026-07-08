El Ayuntamiento de Jaén licita por 600.000 euros la reparación integral de las cubiertas del pabellón de La Salobreja

Visita al pabellón. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha sacado a licitación el arreglo integral de las cubiertas del pabellón principal de La Salobreja. Una obra con una inversión de 600.000 euros en unas instalaciones con 50 años que "nunca ha sufrido una intervención de estas características".

El perfil del contratante publica los pliegos para que las empresas interesadas opten a esta licitación. En plazo para presentación de ofertas termina el 3 de agosto, momento en el que se procederá a la adjudicación de unas obras que tendrán tres meses de duración.

"El equipo de gobierno (PSOE-JM+) cumple con la palabra dada y proseguimos con nuestro plan de mejora de equipamientos deportivos para que tengamos instalaciones dignas y porque para este equipo de Gobierno el deporte es fundamental", ha afirmado este miércoles en una nota el alcalde, Julio Millán, quien ha visitado el pabellón junto a la concejala de Deportes, Beatriz López.

En este sentido, ha destacado que al arreglo de La Salobreja se unen la reparación del pabellón del Bulevar, ya con cubiertas renovadas mediante una obra de emergencia definitiva con un coste de 150.000 euros.

Ha señalado, igualmente, los 1,5 millones de euros que el Consistorio dedicará a poner a punto media docena de instalaciones deportivas de barrio y de colegios con las ayudas recibidas por el temporal y otras de emergencia, como la que se empleará en la adecuación de la piscina cubierta del mismo complejo deportivo de La Salobreja.

El alcalde ha apuntado que, en algunos casos, se trata "de demandas pendientes desde hace más de 20 años y, en este caso de la Salobreja, la mayor intervención de calado desde que se creara el pabellón hace 50 años".

"Es una gran noticia para nuestros clubes deportivos y todas las personas y familias que acuden a estas instalaciones a diario. Nuestra planificación es tanto mejorar estas infraestructuras como poner en marcha otras nuevas, puesto que en breve estará listo para licitación el proyecto del pabellón de deportes Dani Rodríguez", ha declarado.

De otro lado, Millán ha subrayado que las intervenciones de mejora y renovación más importantes que se han realizado en Jaén en los últimos años han llegado bajo sus mandatos. Al respecto, ha aludido a la adecuación del estadio de La Victoria y su entorno, con más de tres millones de euros; la pista de atletismo de ocho calles en La Salobreja, con un millón, o los arreglos del Sebastián Barajas y el Antoñete.

CONTACTO CON LOS CLUBES

Por su parte, la concejala de Deportes ha asegurado que desde este área se trabaja con los clubes para acompasar su actividad a las obras licitadas en La Salobreja, que comportan la sustitución de cubiertas por completo y la mejora de otros espacios como los vestuarios.

"Saben que es una obra crucial para tener una actividad deportiva con normalidad y apelamos a su comprensión", ha dicho. Al igual que el alcalde, López ha agradecido el trabajo del equipo técnico de Contratación, área que dirige Francisco Lechuga, para sacar adelante esta actuación.

El mal estado de las cubiertas del pabellón de La Salobreja ha dado lugar a múltiples filtraciones al interior que han provocado, además de la afectación a la actividad deportiva, daños a otras instalaciones del pabellón, como el deterioro del parqué.

EL PROYECTO

Los trabajos consistirán en la renovación de la cubierta existente por una cubierta DECK sobre soporte base de perfil nervado de chapa de acero, aislamiento térmico rígido de lana de roca de 100 mm de espesor con impermeabilización reforzada con fibra de poliéster.

Se eliminarán los lucernarios actuales de esta cubierta quedando ocultos con la lámina impermeabilizante. Asimismo, se procederá al pulimento de la pista y a la demolición y reposición de alicatado en vestuarios.

Junto a ello, se prevén otras obras de reparación, sin especial entidad económica, como son la demolición y reposición de un paramento de azulejos mal dispuestos, enfoscados en paramentos exteriores y pintura en exteriores y carpintería.