El Ayuntamiento de Jaén licita por más de 300.000 euros el arreglo de pavimentos y acerados. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha sacado a licitación el arreglo del pavimento y acerados de calles de la ciudad por 302.000 euros encaminada a la mejora del firme y del mobiliario, con "un importante grado de deterioro". Se trata de una licitación que complementa la programación de más de 200 calles prevista para estos meses con una inversión de 16 millones de euros con cargo a las ayudas del Gobierno de España por el tren de borrascas.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha explicado en una nota de prensa que, hasta el 15 de octubre, las empresas interesadas en esta licitación pueden presentar sus ofertas para optar a este contrato con el que se pondrán a punto los acerados de las calles Los Peñas hasta calle Llana, la calle Infanta Elena, calle Fuente del Moralejo, de la Plaza Purísima Concepción (La Estrella), Parque Tiro Nacional, calle Doctor Azpitarte y el acceso a la cochera del cementerio de San Fernando.

"Estas y otras vías que han quedado fuera de los arreglos del tren de borrascas que beneficiarán a 186 calles de Jaén se cubren con fondos propios y licitaciones que va a acometer la Concejalía de Mantenimiento Urbano. No vamos a dejar atrás a ningún barrio de Jaén que tenga calles que necesiten arreglos; de hecho, vamos a actuar en un importante número de calles nunca antes visto", sostiene.

Los trabajos consisten en el saneo, la conservación, la reparación, sustitución y reposición de pavimentos, acerados y mobiliario urbano que lo requiera, como lunarias, bancos o puntos de agua. En todas estas calles se sustituirá el acerado existente en mal estado y el pavimento de las plazas y parques. El acerado en mal estado se mejorará además en la medida de lo posible siguiendo los criterios de accesibilidad.