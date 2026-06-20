El Ayuntamiento de Jaén licita obras para recuperar la calle y la plaza de las Sufragistas tras arreglar desperfectos

Parque Sufragistas de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén licita las obras para recuperar la calle y el Parque de las Sufragistas, en el Polígono del Valle, que volverá a ser funcional tras el arreglo de "importantes desperfectos". La Plataforma de Contratación del Consistorio publica las condiciones de la licitación a la que se pueden presentar ofertas hasta el 8 de julio por parte de las empresas interesadas en esta obra que cuenta con una inversión de 165.400 euros.

Por su parte, el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, explica que los trabajos se han coordinado con la asociación de vecinos para que el parque y la calle permitan un tránsito normalizado de sus vecinos, según ha concretado el Consistorio jiennense en una nota.

La obra tiene tres meses para su ejecución una vez se adjudique, por lo que se espera que las obras comiencen este verano. Permitirán una renovación integral del espacio, parque calle, con un nuevo pavimento de hormigón impreso, la eliminación de los hundimientos y la estabilización de muros. También se garantizará la mejora de los drenajes, las aceras y los bordillos y la reposición de mobiliario urbano.

Asimismo, el concejal de Mantenimiento Urbano ha precisado que esta intervención ha tenido una "importante tramitación" para que puedan atenderse las necesidades progresivas que ha tenido la zona, donde también se garantiza con el arreglo del terreno, tanto hundimientos como deslizamientos, la tranquilidad de los vecinos que residen junto a esta zona.