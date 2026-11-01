El Ayuntamiento de Jaén llama a la participación en el 'Mangafest Jaén' con Harry Potter y el K-Pop como protagonistas

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, y el responsable de la empresa organizadora del 'Mangafest Jaén', David Herrera. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Jaén, José Manuel Higueras, acompañado por David Herrera, responsable de la empresa organizadora, ha informado sobre la celebración del 'Mangafest Jaén' 2026 que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre en el Ifeja. El evento cuenta con la colaboración del Consistorio jiennense y Quinta Planta Juventud Jaén, "reforzando el respaldo institucional a una cita consolidada dentro de la programación de ocio y cultura de la ciudad".

Por su parte, el concejal de Juventud ha animado a los jiennenses a participar en este evento que es "impecable y se hace con mucho cariño y profesionalidad", según ha precisado la Administración local en una nota. Higueras ha felicitado a la organización de festival por hacer que Jaén sea, durante un fin de semana, "el epicentro de la cultura asiática y el videojuego".

Por su parte, Herrera ha agradecido al Ayuntamiento su apoyo durante los cinco años que se viene celebrando este festival en la ciudad y ha presentado el 'Mangafest Jaén' como una alternativa de ocio "sana y saludable y con decenas de actividades dirigidas a todos los públicos".

En concreto, 'Harry Potter Day' será uno de los grandes contenidos de este 'Mangafest Jaén' que ofrecerá photocalls, videojuegos como Hogwarts Legacy y Harry Potter: Quidditch Champions, talleres, gymkhana, Ajedrez Mágico y una exposición con más de 50 elementos relacionados con la saga.

El sábado, 7 de noviembre, la programación contará con la presencia de Laura Pastor, voz castellana de 'Hermione Granger', que participará en una conferencia de doblaje y una sesión de firmas y fotografías. También habrá espacio para uno de los fenómenos del momento, 'Las Guerreras K-Pop', con talleres, trivials y otras actividades temáticas.

El domingo, 8 de noviembre, el público podrá conocer a Neri Hualde, voz de Rumi, protagonista de la película, que se suma al conjunto de invitados del festival. En referencia al cartel de este año, ha sido obra del artista Eloy Domínguez, con una ilustración que combina referencias a la cultura asiática, el manga, los videojuegos y la fantasía con diferentes guiños a Jaén, "poniendo imagen a una edición que volverá a reunir durante todo el fin de semana actividades para jóvenes, familias y aficionados de todas las edades".