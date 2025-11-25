Ayuntamiento de Jaén pide alzar la voz ante la violencia de género, que "sigue afectando, destruyendo y marcando vidas"

Acto organizado por el Ayuntamiento de Jaén con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha señalado este martes la importancia de alzar "la voz como sociedad para condenar con firmeza una realidad que sigue afectando, destruyendo y marcando vidas".

Así lo ha indicado el alcalde, Julio Millán, en el acto institucional organizado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al que también han asistido otros miembros de la Corporación y representantes de otras administraciones.

Con la presencia también de responsables de sindicatos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, colectivos de mujeres y de la Comisión para la Igualdad, además de alumnado de los institutos Santa Catalina, Jabalcuz, San Juan Bosco y las Fuentezuelas, el acto se ha desarrollado bajo la premisa de la unidad y el compromiso de toda las instituciones y de la ciudadanía "como el arma más potente para hacer frente a esta lacra".

Durante el acto, el alumnado ha leído los nombres de las mujeres víctimas de la violencia de género durante el último año, desde el 25 de noviembre de 2024 hasta este martes, mientras se depositaba en un jarrón una flor por cada una de ellas.

Precisamente a los más jóvenes, quienes han tenido un lugar destacado en su discurso, les ha agradecido Millán su participación. "Gracias por estar aquí, por vuestro trabajo diario y por traer vuestra mirada crítica y comprometida. Escuchar vuestras voces, las voces del alumnado, del profesorado y de toda la comunidad educativa, es fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria. Vosotras y vosotros sois presente y futuro, y sin vuestra implicación no será posible erradicar la violencia machista", ha dicho.

De igual modo, ha subrayado que en pleno siglo XXI, cuando se consideraba que los avances y conquistas eran irreversibles, "nos vemos obligados y obligadas a elevar de nuevo la voz ante el aumento de formas de violencia machista más cotidianas".

"Las que se normalizan y calan silenciosamente en la sociedad como la violencia económica, la laboral, la intrafamiliar, la que atenta contra los derechos reproductivos y contra el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, la violencia mediática o la política, la de quienes niegan esta realidad desde los escaños de unas instituciones democráticas que tanto costó conquistar", ha comentado.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Eva Funes, ha recordado que este periodo (del 25 de noviembre de 2024 hasta hoy), 44 mujeres han sido asesinadas; 1.334 desde 2003, año en el que comenzó el registro oficial de los asesinatos machistas. Mientras, en Andalucía han sido 12 las mujeres asesinadas y una en la provincia de Jaén.

Por ello, hay que "seguir denunciando y alzando la voz por cada una de las mujeres asesinadas, por cada familia rota por la violencia machista; mujeres que dejan hijos e hijas, padres y madres, hermanos y hermanas, familiares y amistades devastadas".

"Hoy volvemos a decir basta ya. Nos colocamos el lazo blanco, símbolo de la lucha contra la violencia de género, confeccionado gracias al trabajo de Aprompsi y seguiremos saliendo a las calles mientras sea necesario, mientras persistan las desigualdades, mientras una sola mujer siga en riesgo", ha indicado.

Durante el acto, además, un profesor y dos alumnas del IES Las Fuentezuelas han interpretado la obra 'Aria para la cuerda de sol', de Bach, y se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas.