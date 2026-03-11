Ayuntamiento de Jaén pide a la Junta, a demanda de los vecinos de Cerro Molina, un solar para ubicar el centro de barrio

José María Cano y María del Carmen Angulo registran la petición de cesión del solar. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jaén ha iniciado los trámites para solicitar a la Junta de Andalucía la cesión de una parcela de titularidad autonómica junto a la urbanización de Cerro Molina como "espacio idóneo" para ubicar el futuro edificio que albergará la sede social de la asociación de vecinos y un espacio multiusos para sus actividades.

Se trata de uno de los compromisos adquiridos en la reunión que los concejales de Patrimonio, José María Cano, y de Atención y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, han mantenido con representantes vecinales de este diseminado de la capital.

El encuentro, celebrado en la tarde de este martes, tuvo lugar por la preocupación de los vecinos de perder su actual sede, de propiedad privada, y a falta de unas semanas para cumplir el contrato privado existente entre el propietario y la asociación, según ha informado en una nota el Ayuntamiento.

Cano ha señalado la existencia de una parcela propiedad de la Junta de Andalucía que ronda los 4.000 metros "que no se requiere al completo, sino el espacio necesario para albergar esta sede". A su juicio, sería la solución ideal en la medida en que ya han "trasladado a los vecinos que en el inventario municipal se ha comprobado cómo el Ayuntamiento no dispone ni de suelo ni de inmuebles de titularidad municipal".

"Ante esas vicisitudes, planteamos esta mutación demanial mientras nos disponemos a estudiar la viabilidad urbanística de ubicar allí una sede, un espacio parecido al que tienen ahora mismo", ha comentado el edil.

En la misma línea se ha pronunciado la concejala de Participación Ciudadana, quien ha explicado que fueron los propios vecinos del barrio los que "señalaron este espacio que es de la Junta de Andalucía, aledaño a una carretera, como entorno ideal para ese futuro centro".

"Desde el Ayuntamiento lo vimos bien, recogemos el guante y, desde el día de hoy se han iniciado los trámites presentando ese escrito pidiendo a la Junta ese espacio a través de una mutación de manual", ha dicho, no sin confiar en que la petición de los vecinos "sea escuchada por la administración autonómica.

Igualmente, ha dicho esperar que los concejales del PP, a quienes los vecinos "han trasladado expresamente esta misma solicitud", medien con sus compañeros de partido en la Junta y no pase con esta petición lo mismo que ha pasado en los últimos años con otros requerimientos.

Al respecto, ha aludido a solares de la Junta como el APA III, el del antiguo Palacio de los Uribe o el solar en La Alcantarilla que se destinaba a aparcamiento para residentes y que la Junta ha cerrado. "Ni le han dado uso, ni han planteado ningún proyecto ni han dejado que el Ayuntamiento pueda ponerlos en valor", ha concluido Angulo.