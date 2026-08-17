El Ayuntamiento de Jaén pide prudencia en la circulación en torno al tranvía ante el inicio de pruebas ininterrumpidas

Archivo - El tranvía de Jaén durante unas pruebas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha hecho un llamamiento a la prudencia en la circulación a lo largo del trazado del tranvía porque a partir de este martes "cambia por completo el sistema de funcionamiento en pruebas ocasional para hacerlo de forma ininterrumpida".

En concreto, lo hará en un rango horario que abarca desde las 8,00 horas a las 17,00 en un primer tramo y hasta las 20,00 horas en la última semana de agosto, según ha informado este lunes en una nota el Consistorio.

El sistema tranviario funcionará con dos unidades durante la jornada de mañana y tarde a partir de este martes para facilitar el periodo de prácticas de los conductores del servicio, razón por la cual se justifica el horario ampliado.

La concejala de Transportes y Seguridad, María del Carmen Angulo, ha explicado que el Ayuntamiento, en coordinación con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, que ha establecido el horario de funcionamiento en pruebas, ha previsto un dispositivo específico de Policía Local para garantizar la normalidad en el tráfico durante esta jornada.

Las patrullas atenderán especialmente las zonas de libre acceso a las vías, singularmente en el tramo a partir de la plaza Jaén por la Paz hasta el fin del trayecto en el Paseo de la Estación. Además, ha pedido a los conductores y peatones que observen la debida precaución, respeten la señalización y eviten circular o estacionar en el trazado del tranvía, que aumenta su frecuencia de paso de forma progresiva.

La edil ha señalado que, durante el periodo de puesta a punto y pruebas del servicio el sistema semafórico tanto del tranvía como del resto de vehículos se controla por parte de las empresas que gestionan estos trabajos, por lo que puede estar sujeto a ajustes que obliguen a extremar aún más la prudencia y la precaución.

"Intentamos avanzar en la integración en la cotidianidad de Jaén del sistema tranviario y estos días tenemos una oportunidad para ir normalizando su presencia y cuidar la forma en la que circulamos", ha afirmado.

Por otro lado, ha recordado que se sigue a la espera de que los técnicos de la Junta de Andalucía en coordinación con los municipales ejecuten los cambios de tráfico previstos en el Paseo de la Estación, medida que sigue en suspenso de momento.