Ayuntamiento de Jaén (PP) defiende la gestión del servicio de abastecimiento de agua frente a las propuestas del PSOE

Publicado 18/05/2019 13:56:50 CET

JAÉN, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde y concejal de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Jaén, Manuel Bonilla (PP), ha defendido este sábado la gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua ante las propuestas sobre el servicio que ha anunciado el candidato del PSOE a la Alcaldía de la ciudad, Julio Millán.

Bonilla las ha calificado de "autentico engaño"; ha asegurado que el servicio público del agua es municipal en Jaén y en toda España porque "así lo marca la legislación vigente", y ha explicado en una nota de prensa que el servicio, siendo municipal, "puede gestionarse de forma indirecta con una concesión administrativa o vía directa con una empresa pública al cien por cien".

En concreto, Millán critica que hay "un evidente descontento de la población con el abastecimiento y saneamiento" de agua, por lo que aboga por un "control férreo" de esta prestación y asegura que los socialistas están abiertos a todas las fórmulas de gestión.

Bonilla le ha pedido al candidato socialista que aclare si piensa aplicar en el Ayuntamiento la misma "receta" que los socialistas en la Diputación, ya que la institución provincial gestiona el servicio del agua de más de 30 municipios y lo hace a través de la Sociedad Mixta del Agua Jaén SA (Somajasa), empresa en la que el 40% del capital social pertenece a la Diputación y el 60% a la Empresa Acciona Agua SA. "Lo mismo, Julio Millán lo que quiere es llevarse la gestión del agua del Ayuntamiento a la Diputación para que la gestione una empresa cuyo 60% del capital social es privado", ha añadido el concejal.

De igual forma, ha señalado que el incremento del recibo del agua de los últimos años tiene "un denominador común, que es el Partido Socialista". Así, ha atribuido este subida al canon de mejoras de infraestructuras "impuesto por la Junta de Andalucía" que, según sus cálculos, ha supuesto que en los últimos años que en Jaén se hayan pagado más de nueve millones de euros y más de 300 en toda Andalucía.

Ha apuntado que la subida del recibo del agua "no se ha traducido en nuevas infraestructuras", por lo que lamenta no saber dónde ha ido ese dinero que la Junta en principio iba a utilizar en la creación de una depuradora en los Puentes y en Las Infantas. "¿Dónde están esas depuradoras? ¿Porqué Julio Millán, cuando estaba en la Junta de Andalucía, no le exigió que bajara ese canon o se hicieran las inversiones?", ha cuestionado el popular.

Otra de las razones del incremento del recibo del agua, ha esgrimido Bonilla, es "consecuencia de la subida en los últimos tres años" (2014 al 2017) del 400% en el pago que el Ayuntamiento realiza a Diputación por la compra de agua bruta por el Sondeo Mingo La Merced.

No obstante, ha aclarado, en respuesta a las declaraciones de Julio Millan sobre los intereses usurarios que habría cobrado la empresa Aqualia al Ayuntamiento para financiar el plan director de obras, algunas de las más importantes realizadas en el mandato de PSOE, que la concesionaria del servicio de abastecimiento y saneamiento de agua cobra un 5,5% de interés, "un punto menos que lo que Somajasa (6,5%) cobra por las inversiones vinculadas a la gestión del agua que realiza la Diputación".

"Si el coste de la financiación de las inversiones realizadas por Aqualia es usurario, el que cobra Diputación, que es un punto superior, ¿cómo es?", se ha preguntado Bonilla, quien ha afirmado que es el mismo tipo que se quiere cobrar al Ayuntamiento como consecuencia de la nueva gestión del alta de agua que el ente provincial ha propuesto y que los servicios jurídicos municipales están estudiando con detenimiento.

Por otro lado, el concejal de Hacienda y Contratación ha defendido a los trabajadores municipales que son los que en su día elaboraron el pliego de prescripciones técnicas que rige la actual concesión y los que han supervisado los más de 36 millones de euros que se han invertido en, el periodo de vigencia del actual contrato, en mejoras de abastecimiento. "Julio Millán no puede pegarle una patada a la profesionalidad y buen hacer de los funcionarios municipales y poner en duda el trabajo que realizan", ha subrayado.

Bonilla ha manifestado que aunque hace falta invertir más en saneamiento, se ha conseguido en estos últimos años "una mejora sustancial" de la red de abastecimiento y se ha logrado que, a pesar de las épocas de sequías, no se hayan producido cortes en el suministro de agua.

"Por eso creemos que es una falta de respeto poner en duda la profesionalidad de los técnicos municipales que confeccionaron y aprobaron el pliego de prescripciones, que supervisaron esas inversiones y que siguen controlando día a día a través de la Oficina de Control de Contratos, creada por el PP", ha apuntado.

Por otra parte, ha subrayado que Millán "no dice la verdad" cuando afirma que el recibo de agua de Jaén es de los más caros, para lo que se ha basado en el último estudio de Facua, que recoge comparativas sobre los servicios de abastecimientos de agua entre ciudades.