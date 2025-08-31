El Ayuntamiento de Jaén prevé iniciar en otoño las obras de la segunda fase de Los Cañones y su aparcamiento

Trabajos de limpieza en cauces en la zona de Los Puentes de Jaén. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Primera Teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Espejo, ha anunciado que el Ayuntamiento de Jaén llevará este mes de septiembre al Consejo de Administración de 'Epassa' la adjudicación de las obras de la segunda fase de Los Cañones y de su aparcamiento, a la vez que ha emplazado a otoño el inicio de los trabajos.

Espejo ha detallado en una nota emitida por el Consistorio que la empresa municipal de Servicios y Aparcamientos someterá a visto bueno las obras en su reunión de septiembre, unos trabajos con un coste de 1,5 millones de euros destinados a la adecuación paisajística del paraje. Junto a ello, se adecuará la zona de estacionamiento, calificada como "esencial" para atender la "alta demanda" que este recurso genera.

La edil ha indicado que la actuación en el aparcamiento será "prioritaria" dada la afluencia registrada este verano en la primera fase del camino, que ha supuesto un volumen "excepcional" de visitantes y ha obligado al Consistorio a redoblar los esfuerzos de limpieza y atención en el entorno.

Para esta segunda fase se ha trabajado en un proyecto singular para el tramo "más espectacular" de Los Cañones, con la instalación de pasarelas y caminos a lo largo de más de 430 metros, con algunos pequeños puentes que "hagan que el trayecto se disfrute con el máximo respeto al entorno natural que se recorre".

La primera teniente de alcalde ha asegurado que una vez se firme el contrato que da comienzo a las obras este otoño, la empresa que ejecuta la segunda fase y el aparcamiento, bajo la supervisión de Epassa, dispondrá de seis meses para ejecutar los trabajos, que estarán listos para la primavera.