El Ayuntamiento de Jaén prevé que las obras de arreglo integral de la calle Unicef comiencen en octubre

Visita a las obras - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén prevé que las obras de reparación integral de la calle Unicef comiencen a lo largo del próximo mes de octubre. Esta actuación se iniciará una vez que concluyan los trabajos de consolidación estructural de la zona, los cuales se encuentran actualmente en su fase final.

Fue en enero de este año cuando una treintena de familias de dos bloques de la calle Unicef fueron desalojadas de manera preventiva durante nueve días ante la aparición de grietas ocasionadas por un muro pantalla de 19 metros levantado con motivo de la construcción de varios bloques de pisos.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y la concejala delegada de Urbanismo, África Colomo, han visitado las obras junto a técnicos municipales y representantes de la promotora y de la dirección de obra para comprobar la evolución de los trabajos y coordinar las siguientes fases de la actuación.

Según las previsiones de la empresa constructora, la estructura de la nueva promoción inmobiliaria de la Avenida de Andalucía alcanzará entre los meses de agosto y septiembre el tercer forjado, situado por encima de la cota de la calle Unicef.

La ejecución de este nivel permitirá completar la consolidación de la pantalla que sostiene el viario, garantizando así la estabilidad estructural definitiva de la zona de forma previa a la reparación de la calle.

De forma paralela, el Ayuntamiento, la promotora y la dirección de obra trabajan conjuntamente en la redacción de la solución técnica para recuperar todos los elementos públicos que resultaron afectados. El proyecto contemplará la reparación integral del viario, incluyendo las redes de saneamiento y abastecimiento, los acerados, los pavimentos y el resto de instalaciones dañadas.

Esta propuesta técnica deberá ser consensuada con los servicios técnicos municipales y validada por el Ayuntamiento antes de su ejecución. Una vez aprobado el proyecto, se presentará una planificación concreta que establecerá las fases y el plazo necesario para completar la actuación, cuya fecha de finalización definitiva dependerá de dicho calendario.

El origen de esta actuación se remonta al movimiento de terreno registrado en la calle Unicef como consecuencia de la construcción de la promoción inmobiliaria. Aunque los trabajos de refuerzo ejecutados durante los primeros meses del año permitieron recuperar el acceso a los aparcamientos, el tránsito peatonal y los suministros afectados, quedaba pendiente la consolidación estructural definitiva y la posterior reparación integral de la vía.