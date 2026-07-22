El Ayuntamiento de Jaén prorroga el convenio para desarrollar actuaciones con menores en situación de vulnerabilidad

Firma del convenio con Mensajeros de la Paz - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén y Mensajeros de la Paz en Andalucía, han firmado la prórroga del convenio de colaboración que ambas entidades mantienen desde 2022 para seguir desarrollando actuaciones dirigidas a menores en situación de vulnerabilidad.

La presidenta del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, Ángeles Díaz, ha explicado que el acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años, "permitirá mantener el programa de intervención psicoeducativa que la entidad desarrolla con los menores acogidos en su centro de protección de Jaén y que persigue favorecer su desarrollo personal, educativo y social".

Además, contempla la puesta en marcha de otras iniciativas que puedan desarrollarse durante este periodo para prevenir situaciones de exclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas atendidas".

Con esta renovación, el Patronato da continuidad a una colaboración que tiene como objetivo apoyar y acompañar a menores con dificultades para progresar en distintos ámbitos, "favoreciendo la igualdad de oportunidades a través de nuevos aprendizajes y la plena inclusión social".

La responsable municipal de Servicios Sociales ha destacado la importancia de mantener este tipo de alianzas con entidades que trabajan cada día sobre el terreno y ha incidido en que "Mensajeros de la Paz realiza una labor muy valiosa con menores que necesitan apoyo y acompañamiento y desde el Ayuntamiento queremos seguir estando a su lado para que ese trabajo tenga continuidad y estabilidad".

La edil ha añadido que la colaboración entre ambas entidades "permite ofrecer una atención más completa a estos menores y reforzar la coordinación entre los recursos municipales y el tercer sector".

"Nuestro objetivo es que cada niño y cada niña tenga las mismas oportunidades para desarrollarse, estudiar y construir su proyecto de vida independientemente de las dificultades que haya tenido que afrontar", ha concluido Díaz.