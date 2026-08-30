El Ayuntamiento de Jaén reclama a la Junta la "retirada urgente" de la masa forestal acumulada tras el tren de borrascas

Los concejales de Medio Ambiente, José María Cano, y de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, visitando la zona de los montes del Castillo de Santa Catalina y el parque periurbano de El Neveral para comprobar sobre el terreno su estado. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha vuelto a exigir a la Junta de Andalucía que actúe "de manera inmediata" en los montes del Castillo de Santa Catalina y el parque periurbano de El Neveral y proceda a la retirada de la importante cantidad de masa forestal caída que todavía permanece sobre el terreno tras las borrascas. Los concejales de Medio Ambiente, José María Cano, y de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, han visitado la zona para comprobar sobre el terreno su estado y han criticado que, varios meses después de que el Ayuntamiento reclamara esta actuación, la Junta de Andalucía sigue sin acometer una limpieza en profundidad.

Según ha informado el Consistorio en una nota, esta demanda surge como consecuencia del tren de borrascas que afectó a la zona y provocó la caída de numerosos árboles y ramas. Si bien se han llevado a cabo algunas actuaciones de retirada y limpieza, desde el Ayuntamiento se considera que estas intervenciones han resultado "insuficientes", ya que,según ha expuesto, todavía permanece una cantidad considerable de material vegetal acumulado.

Ha detallado que en distintos puntos continúan depositados en el suelo troncos, ramas y otros restos forestales que, además de afectar al estado y mantenimiento de los espacios, constituyen una importante carga de combustible.

A su juicio, esta situación adquiere especial relevancia durante los periodos de altas temperaturas, cuando se incrementa considerablemente el riesgo de propagación de incendios forestales. Por ello, el Ayuntamiento ha considerado necesario reforzar las actuaciones de retirada y gestión de estos restos vegetales, con el objetivo de reducir la carga de combustible existente y minimizar el riesgo asociado, especialmente ante la proximidad de los periodos de mayor peligro de incendios.

El responsable de Medio Ambiente, José María Cano, ha sido contundente al reclamar una respuesta a la administración autonómica: "¿A qué está esperando la Junta de Andalucía para actuar? Hace meses que le pedimos que interviniera y hoy volvemos a comprobar que el problema sigue ahí. No estamos hablando de una cuestión nueva ni de algo que la Junta desconozca".

En este sentido, ha criticado la falta de una actuación integral: "Después del tren de borrascas había una oportunidad clara para intervenir y dejar estos montes en unas condiciones mucho mejores. Se hizo una parte, pero no se llegó hasta el final. Y ahora han pasado los meses y seguimos esperando". Cano ha reclamado a la Junta que "deje de mirar hacia otro lado y asuma de una vez sus competencias".

Por su parte, el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, ha incidido en la necesidad de que la intervención sea real, completa y suficientemente profunda. "Hoy hemos venido a comprobarlo sobre el terreno y lo que vemos es que sigue habiendo una cantidad importante de troncos, ramas y restos vegetales. Esto no se soluciona con una actuación puntual ni retirando únicamente una parte. Hay que limpiar las zonas afectadas y hacerlo bien", ha explicado.

El edil ha advertido además de que "cada día que pasa sin retirar estos restos es un día más en el que este material sigue ahí, expuesto a las altas temperaturas y a unas condiciones que no ayudan precisamente a reducir el riesgo de propagación de un incendio".

Desde el Ayuntamiento se recuerda que la petición ya fue trasladada a la Junta hace meses, por lo que consideran especialmente "injustificable" que la situación continúe sin una solución definitiva con lo que se exige así a la Junta de Andalucía que "abandone la inacción y acometa de inmediato la limpieza pendiente", recordando que el entorno de Santa Catalina y el parque periurbano de El Neveral son espacios de enorme valor ambiental y paisajístico para Jaén y que su conservación y protección frente al riesgo de incendios debe ser una prioridad.