El Ayuntamiento de Jaén recomienda el uso de rondas por la Media Maratón y garantiza la apertura del tráfico por tramos

Archivo - Participantes en una edición anterior de la Media Maratón Ciudad de Jaén/Archivo - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha recomendado a los ciudadanos el uso de las rondas para circunvalar la ciudad con motivo de la celebración este domingo de la 30ª Media Maratón, que contará con 3.500 participantes de toda España, y de la décima edición de la carrera de 10 kilómetros en memoria de Paco Manzaneda.

Asimismo, ha recordado que el dispositivo de seguridad diseñado para el evento garantiza la apertura progresiva de la circulación al paso de los corredores.

La prueba deportiva, que recorre toda la ciudad, se ha acotado estrictamente al periodo comprendido entre las 9,30 y las 12,00 horas con el objetivo de que a esa hora límite esté todo completamente finalizado.

Durante el desarrollo de la jornada, la Policía Local atenderá las necesidades más urgentes. Desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a minimizar en la medida de lo posible los desplazamientos en vehículo durante la mañana del domingo, destacando que la clave del dispositivo es que cada tramo recorrido quede expedito de inmediato.

Para la planificación de los cortes y aperturas, el Patronato de Deportes ha trabajado sobre la base de un tiempo medio de carrera de 7,07 minutos por kilómetro para calificar o descalificar el paso de los atletas. La ciudad se ha dividido en un total de seis sectores y se ha prestado especial atención a tres puntos clave de medición de tiempos que coincidirán con la reapertura del tráfico rodado.

En concreto, el primer punto de control se sitúa en el kilómetro 6, en la calle Sagrado Corazón de Jesús (barrio de Santa Isabel), donde está prevista la apertura del tráfico a las 10,15 horas.

El segundo hito se localiza en el kilómetro 10, en la calle Paco Manzaneda (Las Fuentezuelas), con la apertura a la circulación fijada para las 10,45 horas. Por último, el kilómetro 15, establecido en la calle Henry Dunant (Bulevar), se abrirá al tránsito de vehículos a las 11,15 horas.

Por otra parte, con el fin de garantizar la movilidad tanto de los corredores como del público general, la organización ha recomendado utilizar como espacios de estacionamiento para las distintas pruebas los aparcamientos de Avenida, La Victoria y la zona de Fuentezuelas.

El Ayuntamiento de Jaén ha pedido paciencia y comprensión a los jiennenses ante las alteraciones puntuales de tráfico. En este sentido, ha recordado que se ha trabajado en una prueba que atrae a la capital a un importante número de atletas de diversos puntos de la geografía nacional, con el propósito de situar a Jaén en el mapa deportivo y, al mismo tiempo, reducir el impacto de la jornada sobre la población.