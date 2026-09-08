El Ayuntamiento de Jaén reconoce el compromiso vecinal de Miguel Quiles dando nombre a una travesía

Descubrimiento de la placa de la Travesía Miguel Quiles. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha reconocido el compromiso vecinal de Miguel Quiles con la mejora por su barrio, en el final de la avenida de Andalucía, poniendo a una travesía el nombre de una persona que "dejó una huella imborrable".

La concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, ha presidido este martes el descubrimiento de la placa que da nombre a la calle existente entre la avenida de Andalucía, a la altura del número 90, y la calle Europa, frente al colegio Navas de Tolosa.

El acto ha contado con la presidenta de la Asociación de Vecinos Europa, Rosario Martínez; representantes institucionales y de las fuerzas y cuerpos de Seguridad, miembros del colegio Sagrado Corazón de Jesús por su vinculación directa con el homenajeado, además de familiares, amigos y vecinos de este barrio.

"Fue un vecino comprometido, de los que entendían que un barrio no se construye solamente con calles, edificios o equipamientos", ha afirmado la edil, quien ha destacado su "trabajo intenso y comprometido" como presidente de la Asociación de Vecinos Europa durante 1992 y 1993.

Al respecto, se ha referido a las inquietudes y propuestas de Miguel Quiles, "siempre pensando en cómo mejorar este barrio y cómo conseguir nuevos espacios y oportunidades para sus vecinos".

Espejo también ha recordado su labor como profesor "de los de antes, aquellos que imponían respeto pero dejaban huella". De este periodo, ha señalado cómo abrió su propio garaje "para hacer allí una academia por la que pasaron muchos niños y niñas de este barrio para recuperar asignaturas, preparar exámenes", ayudando así "a que muchos chavales llegaran más lejos de lo que ellos mismos pensaban".

La concejala ha añadido que la denominación de la Travesía Miguel Quiles es "todo un reconocimiento a esa generación de vecinos que entendió que había que organizarse, reclamar, participar y trabajar juntos para conseguir que su barrio fuera cada día un poco mejor".

Finalmente, ha tenido palabras de agradecimiento para sus familiares y amigos porque, tras 20 años de su fallecimiento, "han mantenido vivo" el recuerdo de quien dejó "huella en los demás".

"Fue una persona muy importante porque se preocupó muchísimo por el barrio, incluso quiso poner en valor las cuevas que tenemos aquí del cerro de los Lirios", ha asegurado, por su parte, la presidenta de la Asociación de Vecinos Europa.

Martínez ha señalado al "largo recorrido" para conseguir que se le ponga su nombre a esta travesía y ha mostrado su agradecimiento a quienes lo han hecho posible. El acto ha concluido con la interpretación de los himnos de Jaén, Andalucía y España por parte de la Banda Municipal.