Andalucía espera que el Congreso no apruebe la nueva financiación, a la que Sánchez "se aferra" para seguir en Moncloa

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España - María José López - Europa Press

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha confiado este sábado en que el Congreso de los Diputados no apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica, al que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "aferra" para seguir en la Moncloa.

En declaraciones a Europa Press, Carolina España ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que ahora su prioridad es aprobar el nuevo sistema de financiación autonómica, que fue "diseñado" entre la exministra de Hacienda y actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, de manera que "solo beneficia y privilegia al independentismo".

"¿Por qué ahora Pedro Sánchez se da tanta prisa en querer aprobar esto?", ha planteado la vicepresidenta de la Junta, añadiendo, acto seguido, porque "es el único salvavidas que ya le queda para mantener el sillón de la Moncloa".

Ha recalcado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está rodeado absolutamente por la corrupción, no es capaz de dar solución a una invasión de las fronteras como la que se ha producido en Ceuta, sigue sin dar explicaciones sobre Adamuz, sobre el apagón, o sobre los problemas ferroviarios en Andalucía un día sí y otro también".

"Por eso a lo único que se aferra ahora es a este sistema de financiación, porque es un chantaje más que tiene que pagar a sus socios independentistas", ha indicado.

Carolina España ha recalcado que el nuevo sistema de financiación "es un castigo y un maltrato" a Andalucía porque, por cada andaluz, se van a "recibir 244 euros menos que por un ciudadano de Cataluña, lo que al año son 2.000 millones de euros menos para nuestra sanidad, nuestra dependencia, nuestra educación o nuestras viviendas".

"Los andaluces no nos vamos a callar, queremos justicia. No queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a permitir ser menos y, por ello, vamos a seguir dando la batalla", ha apuntado.

Asimismo, España ha pedido a Montero que "ayude de verdad a Andalucía" y que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno dice que llevará a las Cortes Generales recojan inversiones en trenes, en carreteras o en viviendas en esta comunidad para que deje de estar "maltratada".