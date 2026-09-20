Cortes de tráfico y modificaciones en 38 líneas de EMT este domingo por la carrera 'Madrid corre por Madrid'

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MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 18ª edición de 'Ibercaja Madrid corre por Madrid' volverá a llenar este domingo de corredores las calles de la capital y obligará a realizar cortes de tráfico en Centro, Chamberí y Moncloa y modificaciones en 38 líneas de autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

La carrera, que prevé reunir a 10.000 corredores, recorrerá 10 kilómetros entre la plaza de San Juan de la Cruz y el paseo de Camoens, en el Parque del Oeste. El horario previsto será entre las 9 y las 11 horas.

La cita deportiva fusionará deporte, literatura y patrimonio en una edición que servirá además como antesala de los actos conmemorativos del centenario de la Generación del 27.

Con motivo de la competición se contará con el despliegue de un dispositivo especial de Policía Municipal y Agentes de Movilidad para garantizar la movilidad y seguridad tanto de los asistentes al evento como del resto de usuarios de la vía pública.

De esta forma, están previstos cortes de tráfico desde las 8.20 horas en viales que forman parte del recorrido de la prueba y calles aledañas. Afectarán a la plaza del Doctor Marañón, el paseo de la Castellana, la plaza de Emilio Castelar, la plaza de Colón, Génova, la plaza de Alonso Martínez, Sagasta, la glorieta de Bilbao, Carranza, la glorieta de Ruiz Jiménez, San Bernardo, Gran Vía, Montera, la Puerta del Sol, Mayor, Bailén, San Quintín, la plaza de la Ópera, Arenal, Preciados, la plaza de Callao, la plaza de España, Princesa, Marqués de Urquijo, Francisco y Jacinto Alcántara y el paseo de Camoens y Valero.

En el caso de los cortes de tráfico previstos en el tramo del Paseo de la Castellana entre la Plaza de San Juan de la Cruz y Raimundo Fernández Villaverde, serán desde las 4 horas hasta las 11 horas.

Debido a ello, hasta 38 líneas de autobús de la EMT que discurren por los distritos de Centro, Chamberí y Moncloa se verán afectadas por los cortes de tráfico: 001, 1, 002, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 21, 25, 27, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 53, 61, 62, 74, 75, 133, 138, 146, 147, 148, 149, 150, C1, C2, C03, M3, N22, N24.