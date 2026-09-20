Rusia intercepta casi 200 drones ucranianos sobre Moscú en un ataque que daña una refinería de petróleo

Archivo - El centro comercial Amstor queda destruido tras un ataque con drones rusos en el distrito de Khortytskyi, en Zaporiyia (Ucrania) - Dmytro Smolienko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha informado este domingo de una nueva oleada de ataques con drones procedentes de Ucrania contra la capital rusa, que han causado daños en las instalaciones de una refinería de petróleo de la ciudad sin que se hayan registrado víctimas mortales ni heridos de gravedad hasta el momento.

Según las estimaciones del alcalde, y recogidas por la agencia TASS, las defensas rusas antiaéreas han neutralizado al menos 186 drones en los accesos a la capital desde las primeras horas de la medianoche del domingo.

"Se han derribado un total de 35 drones más. Los equipos de emergencia están trabajando en las zonas donde cayeron los fragmentos", ha detallado Sobianin en una publicación en sus redes sociales, donde ha ido informando poco a poco sobre la llegada de los drones del Ejército ucraniano.

Sobianin ha confirmado que, pese al despliegue de los sistemas defensivos, el impacto de los proyectiles y la caída de restos han provocado daños en un sector de la refinería moscovita.

Asimismo, ha comunicado que los servicios de rescate y bomberos continúan desplegados en el perímetro del complejo industrial y en los distintos puntos de la ciudad afectados por la caída de los restos de drones interceptados.

Este nuevo ataque masivo con drones contra Moscú coincide con el desarrollo de las elecciones presidenciales en Rusia, en el marco de la escalada de incursiones ucranianas en territorio ruso.