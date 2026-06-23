El Ayuntamiento de Jaén recuerda la posibilidad de obtener tarjeta de residente para aparcar en zona azul

Archivo - Señal de una zona azul en Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha señalado este martes que el proceso para que los vecinos y vecinas de las áreas reguladas por estacionamiento de la conocida como zona azul --cuya ampliación está prevista próximamente-- "está de manera permanente abierto para poder solicitar y obtener las correspondientes tarjetas de residente".

Tarjetas que, "por un precio asequible, permiten aparcar las 24 horas del día en los estacionamientos regulados por la Ordenanza de Regulación de Aparcamientos en la ciudad del entorno de su lugar de residencia", según ha informado en una nota. En concreto, se contrata para los doce meses del año un precio de 7,5 euros al mes.

Con esta medida, que hace años tiene abierta el Consistorio, se "ofrece una alternativa a los vecinos de calles afectadas por la implantación de un modelo de movilidad urbana que permite una mejor ordenación del tráfico y del aparcamiento en la ciudad, facilitando la rotación de vehículos en las áreas de mayor demanda y garantizando, al mismo tiempo, condiciones preferentes para los residentes".

Las personas empadronadas en las calles incluidas dentro de las áreas reguladas pueden solicitar la tarjeta de residente, que les permitirá beneficiarse de las ventajas contempladas en la ordenanza municipal para este colectivo.

El procedimiento puede realizarse a través de los canales habilitados por el Ayuntamiento en las oficinas de Epassa ubicadas en la Estación de Autobuses, donde se informa del procedimiento, de los trámites necesarios y donde se puede aportar la documentación acreditativa correspondiente.

"Aunque esta opción de adquirir la tarjeta lleva años en funcionamiento, se le pretende dar un nuevo impulso en esta fase previa a las modificaciones previstas en la zona azul, con el objetivo de que los residentes dispongan de sus autorizaciones con tiempo suficiente, evitando así incidencias y facilitando una transición ordenada hacia el nuevo sistema, ha destacado el Ayuntamiento.

Asimismo, el Ayuntamiento inicia desde este martes una nueva campaña de información a la ciudadanía con toda la información necesaria sobre los requisitos, plazos, documentación y puntos de tramitación.

Por último, ha indicado que la zona azul forma parte de las actuaciones impulsadas "para mejorar la movilidad urbana, optimizar el uso del espacio público y favorecer una mayor disponibilidad de plazas de aparcamiento en las zonas con mayor actividad comercial, administrativa y de servicios".

Y ello, según ha añadido, "intentando evitar en la medida de lo posible la afectación a los vecinos, promoviendo iniciativas como esta tarjeta para residentes".