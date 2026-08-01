Ayuntamiento de Jaén reduce a 80 días el periodo medio de pago a proveedores, su nivel más bajo de las últimas décadas

El concejal de Hacienda de Jaén, Francisco Lechuga - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha situado en 80,61 días su periodo medio de pago a proveedores, el nivel más bajo registrado en las últimas décadas. De igual manera, se ha mejorado el dato global de este plazo, que incluye al Consistorio y al conjunto de sus organismos municipales y que se sitúa en junio en 130,33 días, frente a los 149 días registrados en enero de este mismo año.

Según ha detallado la administración local en una nota de prensa, así lo ha anunciado el concejal delegado del área de Economía y Hacienda, Francisco Lechuga, quien ha confirmado "la importante evolución a la baja de los plazos municipales y acerca al Consistorio al objetivo inmediato de situarse por debajo de los 60 días".

En este sentido, ha señalado que en apenas cinco meses, el plazo se ha reducido en casi 19 días y consolida una tendencia continuada que ya permitió cerrar 2025 "con importantes avances". "El Ayuntamiento de Jaén ha conseguido situar el periodo medio de pago a proveedores en el nivel más bajo de las últimas décadas", ha añadido.

Asimismo, el dato se encuentra ya en 80 días, con lo que, según Lechuga, la administración está cerca de alcanzar el umbral de los 60 días, mientras que en el conjunto de todos los organismos municipales estamos en 130 días, también el índice más bajo de las últimas décadas.

En contexto, en enero del año pasado, el periodo medio de pago global se encontraba en 327 días, mientras que un año después había descendido hasta los 149. Con el nuevo registro de junio, la reducción acumulada alcanza ya casi 197 días, lo que supone un descenso superior al 60 por ciento.

Por ello, el edil responsable del área económica ha indicado que esta evolución "marca el camino que hemos trazado desde el equipo de Gobierno liderado por Julio Millán para alcanzar el hito de volver a la legalidad en cuanto al cumplimiento de la ley de morosidad". "Es, como hemos dicho en muchas ocasiones, el paso principal para salir del plan de pago a proveedores y detener la deuda histórica que tiene este Ayuntamiento", ha agregado.

El descenso de los plazos permite que las empresas y profesionales que trabajan para el Consistorio reciban antes el abono de sus facturas, mejorando su liquidez y aportándoles una mayor seguridad en su relación con la Administración municipal.

Al mismo tiempo, la reducción del periodo medio de pago contribuye a disminuir la necesidad de recurrir a mecanismos extraordinarios de financiación para atender facturas pendientes, evitando la generación de nueva deuda, el pago de intereses y una mayor carga financiera para el Ayuntamiento.