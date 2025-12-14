Ayuntamiento de Jaén repara el acerado y calzada de las calles Travesía Puerta de Martos y Travesía Cruz de la Magdalena

Imagen de los arreglos urbanos en la Travesía Cruz de la Magdalena, en Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén, a través del área de Mantenimiento Urbano, está ejecutando los trabajos de reparación en la segunda Travesía Puerta de Martos y la segunda Travesía Cruz de la Magdalena, "tras detectarse deformaciones en el pavimento provocadas por hundimientos relacionados con averías antiguas en la red de saneamiento de agua potable", ha explicado su concejal, Javier Padorno.

Tal y como ha detallado el Consistorio local en una nota, estas incidencias han generado una compactación del terreno, causando los hundimientos que afectan tanto al tránsito de peatones como de vehículos.

Por este motivo, se están llevando a cabo estas obras que consisten "en demoler el pavimento afectado, sanear el firme, alcanzar la subbase y reponer el firme con zahorra artificial y una capa de hormigón, que posteriormente se cubrirá con baldosas similares al entorno para mantener la estética del espacio", ha detallado.

Según el concejal de Mantenimiento Urbano estas intervenciones son "fundamentales" para garantizar la seguridad de peatones y vehículos, así como para "preservar la integridad de la infraestructura urbana". Por ello, el objetivo es "actuar de manera rápida y eficiente, minimizando las molestias a los vecinos y asegurando que las calles recuperen su funcionalidad y apariencia original".

En contexto, las obras forman parte del proyecto de reparación de acerados adjudicado recientemente a una empresa especializada, que colabora en los trabajos que realiza el área de Mantenimiento Urbano en la ciudad.