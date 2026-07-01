Ayuntamiento de Jaén señala los 16 millones previstos para arreglo de calles y pide al PP dejar la "política marrullera"

Montaje fotográfico con el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno (d), en el lugar donde se había fotografiado Antonio Losa (I). - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno (PSOE-JM+) del Ayuntamiento de Jaén ha pedido al PP que "no haga política marrullera" con el mantenimiento urbano y ha destacado que los "16 millones de euros para arreglo de calles ya en contratación".

Así lo ha indicado este miércoles en una nota el concejal de Mantenimiento Urbano, Javier Padorno, después de que el edil 'popular' Antonio Losa haya reclamado la licitación "inmediata" del contrato de conservación y mantenimiento viario ante el "deterioro" de numerosos barrios.

Padorno ha explicado que el Consistorio ya tiene en contratación un millón de euros para labores de mantenimiento y arreglos de acerados y calles y ya está en marcha un paquete de 16 millones más para 180 calles por la vía de las ayudas al temporal.

"Se trata de partidas que vamos a ver en unas semanas en marcha, que contribuyen al trabajo que estamos haciendo en el día a día con otras obras. Y el PP sabe, porque está informado, que el Ayuntamiento tiene ya listo el dinero contante y sonante para empezar a sacar contratos de obras en calles, pero algunos de sus concejales están más interesados en las fotos que en la gestión", ha afirmado.

De esta forma, ha querido desmentir a Losa, "que, además de pedir lo que sabe que se está haciendo, tira de mala intención y de trampas para hacerse fotografías junto a supuestos desperfectos en calles que en realidad son arreglos que ya están hechos".

"Las trampas, en política, tienen corto recorrido. No se puede manipular a la opinión pública, no están a la altura del nivel de la oposición que merece esta ciudad", ha dicho el concejal, quien ha estado en el lugar donde Losa había posado junto a un "desperfecto que ha sido reparado por la Concejalía de Mantenimiento Urbano".