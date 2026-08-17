El Ayuntamiento de Jaén señala que "cumple la normativa" con la retirada de féretros para su quema "controlada"

Archivo - Quema de ataúdes en el cementerio durante el gobierno del PP. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha señalado que la retirada de ataúdes fuera de uso en el cementerio de San Fernando "ha pasado de la quema incontrolada que practicaba el PP en el mismo camposanto" a la incineración en el cercano tanatorio San José con la que se "cumple con la normativa".

Así lo ha indicado este lunes en una nota el concejal de Mantenimiento Urbano y Cementerios, Javier Padorno, después de que los 'populares' hayan criticado la presencia de "restos de féretros y mortajas mezclados con basura" en un área del referido cementerio.

Al respecto, ha explicado que "los restos de féretros, que no humanos, procedentes de exhumaciones realizadas por los familiares se recogen para su incineración posterior en el cercano tanatorio de San José mediante un acuerdo puesto en marcha por el equipo de gobierno" (PSOE-JM+).

"Fue el PP quien instauró la quema de contenedores acopiados en el mismo cementerio, con lo que no se aceptan lecciones ni cabe buscar el morbo por parte de quienes nunca han puesto solución a estas prácticas", ha afirmado Padorno.

El concejal ha afirmado que el trabajo se coordina y se programa, ya que se sabe con antelación cuándo familiares de personas cuyos restos reposan en el cementerio quieren hacer exhumaciones para retirarlos por el cumplimiento del plazo de concesión de los nichos o por reunión de los restos de sus seres queridos.

De este modo, "una vez que están programadas estas operaciones, se procede al envío de los restos de las cajas a la incineración en el tanatorio y otros elementos como ramos o coronas de plástico y tela se pasan a retirada en contenedores de reciclaje".

"Lo que el PP denuncia es lo que se debe hacer, la retirada para incineración controlada frente a su sistema, el de quemar montones en el mismo cementerio", ha manifestado.

Del mismo modo, ha recordado que hay una partida municipal de 121.000 euros aprobada con cargo al acuerdo con la Diputación por la enajenación de terrenos del Ifeja para adquirir un horno crematorio para este material en el propio cementerio, una medida "que nunca planificó el PP y que ahora ejecuta este equipo de gobierno".

"Por tanto, el equipo de gobierno da por zanjado cualquier intento de hacer sensacionalismo, morbo o buscar polémica contra quienes están tomando medidas para que no se repita lo que el PP sí que hacía, que era prender fuego en mitad del cementerio a los restos de ataúdes, de los que existen testimonios gráficos que deberían avergonzarles y además hacerles callar", ha concluido.