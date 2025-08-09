El Ayuntamiento de Jaén subraya los casi 800.000 euros dedicados a Asuntos Sociales desde inicio del ejercicio

Imagen de archivo de una escuela de verano del Ayuntamiento de Jaén, con la presencia del alcalde, Julio Millán. - AYUNTMIENTO DE JAÉN

JAÉN 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Municipal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Jaén ha tramitado, desde enero de 2025, un total de 37 expedientes de contratación de servicios con una inversión global de 786.857,46 euros.

Así lo ha anunciado la concejala del área, Ángeles Díaz de la Torre, quien ha subrayado "la capacidad y eficacia del Patronato, que refrenda la gestión municipal para dotar de más calidad y mejorar sustancialmente el funcionamiento de los servicios sociales que presta", según una nota municipal.

La edil ha concretado que, del total de contratos formalizados, cinco se han destinado de manera específica a los Centros de Participación Activa (CPA), "lo que ha hecho posible que se ofrezca aún mejor servicio a las personas mayores que los frecuentan y que encuentran en ellos servicios y actividades de calidad, así como otros apoyos que se ofrecen en estos espacios para promover su bienestar y fomentar la convivencia, la integración o la participación".

Patronato en la tramitación de estos expedientes; una muestra del compromiso municipal con la atención social de calidad" y ha destacado que "estos procedimientos han permitido optimizar los recursos disponibles y dar una respuesta ágil a las necesidades sociales más inmediatas y atender especialmente a los colectivos más vulnerables".

Para Díaz de la Torre, la puesta a disposición de este montante, además, "vienen a ofrecer una oportunidad de empleabilidad a las personas y a las empresas de la ciudad de Jaén, y redunda en la mejora de los servicios sociales que prestamos en nuestra ciudad".

"Hay que señalar que, por ejemplo, entre estos contratos se han tramitado proyectos para favorecer la conciliación, el proyecto de las escuelas de verano y de ludoteca, o cinco contratos de concesión de servicios para nuestros centros de mayores, esos centros municipales de Participación Activa en los que atendemos a más de 2.000 personas mayores, y en los que pueden optar a servicios tales como la fisioterapia, la podología, la peluquería, etc.".

Para la edil, la cifra es "un símbolo de gestión y de capacidad y eficacia de este Patronato de Asuntos Sociales que ha invertido, de forma global, unos 786.857 euros, algo que viene a refrendar que el equipo de Gobierno de Julio Millán apuesta por promover el bienestar, la convivencia, la integración y la participación de aquellas personas que malo necesitan".