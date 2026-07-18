El Ayuntamiento de Jaén suma 300 dorsales más a la Media Maratón tras agotarse los 2.500 iniciales

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y la concejala de Deportes, Beatriz López. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y la concejala de Deportes, Beatriz López, han anunciado la ampliación del número de dorsales disponibles para participar en la XXX Media Maratón de Jaén horas después de agotarse las 2.500 plazas disponibles. En concreto, el Patronato Municipal de Deportes, organizador de la cita, habilitará 300 plazas más para los interesados en competir en la distancia más larga de la prueba del próximo 15 de noviembre.

Según ha informado el Ayuntamiento de Jaén en una nota, el alcalde ha destacado que "hemos pasado del slogan 'Jaén Ciudad del Atletismo' a convertirlo en una realidad que reconocen deportistas y clubes con el aval de agotar dorsales en tiempo récord en las carreras promovidas por el Patronato Municipal de Deportes".

Por su parte, López ha destacado que "cuando llegamos al gobierno nos propusimos una meta muy clara: que la Media Maratón de Jaén estuviera entre las grandes pruebas populares de Andalucía". Por tanto, "podemos decir que ese objetivo ya es una realidad que ha hecho que la ciudad entera recupere la ilusión en esta prueba".

Además, ha añadido que "hemos renovado el recorrido, profesionalizado la organización, incorporado novedades y escuchando a quienes mejor conocen esta prueba". Asím ha concluido afirmando que "por eso hoy los propios corredores nos están diciendo con sus inscripciones que vamos por el buen camino".

LA MEDIA MARATÓN DE JAÉN ESTRENARÁ NUEVO CIRCUITO

La Media Maratón de Jaén estrenará el nuevo circuito de una sola vuelta que fue presentado en sociedad el pasado 19 de mayo y que será homologado antes de la celebración de la prueba. Entre otras novedades, cabe recordar la implantación de nuevos premios en metálico para los tres primeros clasificados en las categorías absolutas masculina y femenina, que serán de 300 euros para el primero; 200 euros para el segundo y 100 euros para el tercero, respectivamente.

Además, los ganadores de la modalidad para personas con algún tipo de discapacidad recibirán 300 euros. Así, los deportistas que suban al podio en el resto de categorías de la media se llevarán un trofeo, como los tres primeros en cruzar la meta de los 10K, donde habrá una general, pero no categorías específicas. Asimismo, un año más, los participantes que consigan finalizar el recorrido obtendrán una reserva de dorsal para la 'San Antón 2027'.

Por último, el Patronato Municipal de Deportes ha recordado que "sigue habiendo plazas libres para participar en la carrera complementaria de 10K". La inscripción es en la misma página y el precio es de 15 euros.