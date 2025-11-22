Ayuntamiento de Jaén se suma desde el lunes a la campaña especial de control de furgonetas de la DGT

Foto de archivo de un control de la Policía Local. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Jaén colaborará desde el próximo lunes, 24 de noviembre, y hasta el 30 de noviembre, con la DGT en la realización de inspecciones tanto a vehículos --revisión de autorizaciones, documentación, condiciones técnicas y elementos de seguridad--, como a los conductores, con especial atención al permiso de conducción y a los controles de alcoholemia.

Así lo han indicado desde el Ayuntamiento en una nota, en la que han recordado que la DGT considera "esencial la implicación de los consistorios en estas campañas".

Por ello, han precisado, el Ayuntamiento de Jaén, a través de la Concejalía de Policía Local y Transportes, "participará activamente en esta iniciativa, con el objetivo de contribuir a la reducción del número de heridos y fallecidos en accidentes de tráfico".

Según los datos facilitados, las furgonetas y camiones representan el 14% del parque móvil nacional, con más de 5,1 millones de vehículos. Solo en 2023, las personas usuarias de furgonetas se vieron implicadas en 9.550 siniestros viales, el 63% de ellos en vías urbanas.

Además, las cifras de la DGT apuntan a que en 2023 fallecieron 52 personas usuarias de furgonetas, 28 menos que en 2019. La mayoría de estos siniestros mortales se produjeron en vías interurbanas (48, el 92%). Además, se registraron 166 personas heridas hospitalizadas, de las que el 78% también en vías interurbanas.

Esta cifra supone una reducción del 31% respecto a 2019, destacando la significativa bajada del 38% en vías interurbanas. En cuanto a las personas heridas no hospitalizadas (3.866), el 59% se produjo igualmente en este tipo de vías.