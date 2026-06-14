Ayuntamiento de Jaén trabaja con promotora de 1.150 viviendas de VPO y renta libre entre el Bulevar y Fuerte del Rey

El alcalde, Julio Millán, la segunda teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, y el presidente de la Junta de Compensación, Blas Serrano, en una reunión de trabajo. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado que trabaja "codo con codo" con la promotora de 1.150 viviendas de VPO y renta libre en el suelo entre el Bulevar y carretera de Fuerte del Rey, que fija noviembre como fecha de inicio de la urbanización de 200.000 metros cuadrados de terreno con destino a vivienda de distinta tipología con una inversión global de 17 millones de euros.

Tal y como ha emitido el Consistorio jiennense en una nota, el alcalde, Julio Millán, la Segunda Teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, y Blas Serrano, en calidad de presidente y representante de la Junta de Compensación que impulsa esta iniciativa urbanística, han mantenido una reunión de trabajo para avanzar en los primeros pasos para desarrollar 17 años después "una de las bolsas de vivienda más importantes de la ciudad" sobre 200.000 metros cuadrados situados en la confluencia de las calles Comunidad Foral de Navarra y País Vasco, una apuesta urbanística "que reportará ingresos y recursos al Ayuntamiento".

"Trabajamos conjuntamente en la tramitación del proyecto de urbanización del sector conocido técnicamente como SUP2-1 en un momento clave para impulsarlo", ha apostillado Serrano.

"Estamos todos muy interesados en que esto salga adelante porque supone hablar de 1.150 viviendas, lo que va a generar en empleo su construcción, los ingresos que reportará en materia de licencias al Ayuntamiento y a la ciudad y por la situación de este proyecto entre el Bulevar, la Renfe y la carretera de Fuerte del Rey, una zona con fuerte demanda", ha dicho Serrano.

En este sentido, ha señalado que se está trabajando desde la Junta de Compensación con las empresas constructoras que se encargarán de la urbanización del suelo para comenzar la implantación de servicios básicos de iluminación, saneamiento y cableado previo a la edificación. "La idea es que antes de fin de año, preferiblemente en noviembre, podamos comenzar a urbanizar", ha indicado.

Por su parte, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha precisado que el ritmo de trabajo en materia urbanística en el Ayuntamiento ha animado y generado confianza entre inversores y promotores, "una confianza que esperamos vaya traduciéndose en iniciativas como esta, que llevaban desde principios de los años 2000 dormidas y ahora, por el clima de confianza que genera este equipo de Gobierno, comienzan a desarrollarse".

La Segunda Teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, África Colomo, ha precisado que la colaboración del Consistorio con la Junta de Compensación está siendo máxima "por cuanto han encontrado en este Gobierno un aliado para que esta compleja tramitación salga adelante en el menor tiempo posible, ya que somos plenamente conscientes de la importancia del desarrollo este sector para el crecimiento de la ciudad, dando a los promotores las mayores garantías jurídicas", ha aseverado.

Colomo ha señalado que el espacio permitirá viviendas unifamiliares y pisos además de zonas verdes --35.000 metros cuadrados--, suelo terciario para comercio y restauración (10.000 m2) y de uso dotacional (25.000m2), a lo que se deben sumar más de 800 plazas de aparcamiento.

Asimismo, la edil ha concretado que en la anterior etapa de Gobierno de Millán comenzó el trabajo para llegar a este hito, con la liberación arqueológica de la zona y la garantía de los suministros eléctricos a estas parcelas.

Esta medida se une a otras que se despliegan en distintos puntos de la ciudad para poner en carga suelos con destino a la demanda en materia de vivienda que existe en Jaén y que sumarán más de 3.500 viviendas en distintas zonas de Jaén de distinta tipología, desde pública a renta libre pasando por unifamiliares y plurifamiliares, ha añadido Colomo.