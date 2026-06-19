El Ayuntamiento de Jaén trabaja en la renovación y concesión de los soportes publicitarios de la ciudad

Soporte publicitario en la ciudad de Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Negociado de Patrimonio del Ayuntamiento de Jaén está impulsando la concesión demanial de los más de un centenar de soportes publicitarios distribuidos por diferentes zonas de la ciudad, con el objetivo de modernizar este servicio y mejorar la imagen del entorno urbano.

El concejal responsable del área, José María Cano (JM+), ha explicado que, en la actualidad, existe un exceso de este tipo de elementos, lo que provoca "un importante impacto visual y medioambiental".

En este sentido, ha señalado que el propósito del Ayuntamiento es "racionalizar su implantación y reducir el número de soportes hasta situarlo en torno a los 40". Asimismo, ha indicado que el objetivo es que la publicidad que se hace a través de estos soportes "sea compatible con una ciudad más ordenada, sostenible y respetuosa con su patrimonio".

Por ello, la idea es disminuir el número de paneles y evitar especialmente su instalación en el casco antiguo, donde "generan una contaminación visual que desvirtúa el valor histórico y estético de la zona centro".

De igual modo, el responsable municipal de Patrimonio y Medio Ambiente ha destacado que el nuevo modelo apostará por soportes digitales y sostenibles, dotados de sistemas de alimentación mediante placas solares y fabricados con materiales anticorrosivos y de mayor durabilidad.

"Apostamos por una renovación integral de estos elementos, sustituyendo los actuales, que ofrecen una imagen obsoleta y ocupan un espacio urbano innecesario, por soportes más modernos, eficientes y adaptados a los criterios de sostenibilidad y calidad que queremos para nuestra ciudad", ha dicho Cano.

En estos momentos, el Ayuntamiento ya ha iniciado el expediente para la concesión demanial de estos soportes publicitarios, un procedimiento que "permitirá renovar este servicio y contribuir a la mejora de la imagen urbana, favoreciendo al mismo tiempo una gestión más eficiente y sostenible del espacio público".