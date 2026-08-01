El Ayuntamiento de Jaén tramita 79 actas de infracción en dos meses por vertidos ilegales en el Polígono de Los Olivares

Acceso cortado durante la campaña de control de vertidos ilegales en el Polígono de Los Olivares - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén tramita ya un total de 79 actas de infracción levantadas entre el 15 de mayo y el 17 de julio fruto de la campaña de control y vigilancia contra los vertidos ilegales en el Polígono Industrial de Los Olivares.

El Ayuntamiento ha comenzado a tramitar estas sanciones, que en algunos casos, con la normativa en la mano podrían llegar hasta los 3.000 euros. Además, el Ayuntamiento no descarta poner en conocimiento de la Fiscalía las más graves.

Se trata de actas de infracción que el Consistorio jiennense va a tramitar y ejecutar "con la mayor severidad posible" para frenar a los "delincuentes ambientales".

Según se ha indicado desde el Ayuntamiento a Europa Press, en el mes de mayo se levantaron 28 actas, 41 actas en junio y otras diez actas en el mes de julio.

El alcalde, Julio Millán, ha venido incidiendo en el mensaje de que el Ayuntamiento va a seguir trabajando de forma "intensa" durante los próximos meses, de la mano de la Policía Local y de la Policía Nacional para evitar cualquier tipo de vertido ilegal.

La campaña de control y seguimiento ha permitido reducir e impedir este tipo de acciones en el entorno del Polígono de Los Olivares. No obstante, al concentrar los esfuerzos en este espacio industrial, se ha detectado el desplazamiento de estos vertidos ilegales hacia otros puntos del entorno de la ciudad, concretamente en las zonas de Puente Tablas, Cerro Molina y Puente Nuevo.

Por ello, desde el Consistorio se va a incidir en estas campañas de control en el entorno del suelo urbano y en espacios más escondidos.

Respecto a las medidas concretas en el Polígono de Los Olivares, el cierre de accesos se aplicó durante un mes y ya fue levantado al cumplir con su objeto específico. Actualmente, según confirman fuentes municipales no hay previstos nuevos cierres.

En su lugar, el Ayuntamiento trabajará con medidas de inspección, control y seguridad, apoyándose en el funcionamiento de las cámaras de vigilancia para controlar los solares industriales y las naves de la ciudad.

Con el cierre temporal de la mayoría de accesos al Polígono de Los Olivares se dejaron operativos solo tres vías de entrada y salida: la calle Espeluy, el acceso desde el Polígono Empresarial Nuevo Jaén y el acceso del bulevar por La Pajarita.

Además, a esta limitación, que estuvo activa las 24 horas del día, se sumó el control a través de cámaras de seguridad y de la propia Policía Local para evitar esos vertidos, o en su caso, identificar a sus autores, algo que se mantiene.